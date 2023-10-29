Массовый расстрел устроили неизвестные во время празднования Хэллоуина во Флориде

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По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал WFLA, принадлежащий NBC.
Сообщается, что трагедия произошла в районе Йбор Сити в городе Тампа. Перед стрельбой случилась драка между двумя группами людей.
Восемнадцать человек были доставлены в больницу. Один из подозреваемых стрелков сдался правоохранительным органам.
Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга накануне вечером задержали группу мужчин в форме ОМОНа с муляжами автоматами Калашникова, которые ради розыгрыша пытались задержать людей на улице. В отношении семнадцати человек составили протокол о мелком хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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Екатерина Коршунова