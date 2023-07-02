Массовые беспорядки во Франции перешли на Швейцарию

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В швейцарском городе Лозанна ночью задержали 7 человек, участвующих в беспорядках
В швейцарском городе Лозанна во время ночных беспорядков задержали семь человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание 20Minutes.
Отмечается, что за участие в беспорядках задержали троих девочек португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчиков грузинского и сербского происхождения. Все они не достигли совершеннолетнего возраста. По данным полиции, единственным совершеннолетним задержанным оказался 24-летний швейцарец.
Сообщается, что ситуация во Франции вдохновила молодых людей участвовать в беспорядках в Швейцарии. Призывы выйти на улицы распространялись в социальных сетях.
Как сообщают очевидцы, в беспорядках участвовали более 100 человек, которые атаковали магазины и нападали на сотрудников полиции. Никто из полицейских не пострадал.
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Отмечается, что за участие в беспорядках задержали троих девочек португальского, боснийского и сомалийского происхождения, а также мальчиков грузинского и сербского происхождения. Все они не достигли совершеннолетнего возраста. По данным полиции, единственным совершеннолетним задержанным оказался 24-летний швейцарец.
Как сообщают очевидцы, в беспорядках участвовали более 100 человек, которые атаковали магазины и нападали на сотрудников полиции. Никто из полицейских не пострадал.
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Екатерина Коршунова