Массовых отключений электричества из-за непогоды в Подмосковье нет

Фото: Минэнерго МО
Массовых отключения электричества из-за непогоды в Московской области нет. Об этом заявили в пресс-службе Министерства энергетики региона. Там отметили, что энергетики работают в обычном режиме.
«В отдельных населённых пунктах оперативно устраняются кратковременные технологические нарушения электроснабжения. Время восстановительных работ не превышает двух часов. Большинство
потребителей во время работ подключены по резервной схеме электроснабжения», – сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
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