Мать бросила ребенка-инвалида на озере, в результате мальчик утонул

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В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело на женщину, которая бросила своего сына-инвалида на озере, сообщает Следственный комитет РФ по региону.
21 августа женщина со своим сожителем и 12-летним сыном отдыхали на Солдатском озере в Ленинградской области.
Женщина оставила своего сына, который страдает церебральным параличом, с сожителем и ушла на соседнее озеро. Спустя некоторое время мужчина уснул, а когда проснулся, то обнаружил ребенка в воде без сознания.
Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. На следующий день он скончался.
Матери погибшего ребенка предъявили обвинение по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Женщина оставила своего сына, который страдает церебральным параличом, с сожителем и ушла на соседнее озеро. Спустя некоторое время мужчина уснул, а когда проснулся, то обнаружил ребенка в воде без сознания.
Матери погибшего ребенка предъявили обвинение по уголовной статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Евгения Парфентьева