Мать челябинского маньяка хотела взять ребенка из детского дома

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Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова хотела взять ребенка из детского дома, сообщает kp.ru.
Об этом СМИ рассказала подруга Ческидовой.
Подруга Ческидовой вспомнила, что мать маньяка рассказывала, как уже ездила в детский дом и присмотрела там девочку по имени Катеринка. Она, якобы, навещала ее и привозила ей гостинцы. Напомним, девушку, которую 14 лет держал в заложниках Ческидов зовут Екатерина.
Собеседница СМИ добавила, что рассказы про Катеринку из детского дома начались в тот момент, когда пленница уже находилась в рабстве у маньяка.
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«Однажды Валя мне заявила: «Я хочу взять себе девочку из детдома». Я обалдела, говорю ей: «Тебе же под 70 лет уже, зачем тебе дочь? Тебе внуки нужны. Пусть Володя женится, ребенка заведет», - прокомментировала ситуацию женщина.
Собеседница СМИ добавила, что рассказы про Катеринку из детского дома начались в тот момент, когда пленница уже находилась в рабстве у маньяка.
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Евгения Парфентьева