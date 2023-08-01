Мать челябинского маньяка освободили из-под стражи

Фото: iStock/Zolnierek
Мать челябинского маньяка, 14 лет удерживавшего девушку в своём доме, освобождена от наказания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
72-летней Валентине Чексидовой отказали в мере пресечения и освободили.
Её обвиняли в том, что она действовала вместе с сыном и помогала ему насильно удерживать девушку.
При этом, женщина утверждает, что похищенная жила с ними по своему желанию. По словам матери маньяка, Екатерина даже выполняла бытовые обязанности.
Однако она созналась, что никому не рассказывала о похищении, так как боялась за сына, которого могли увезти в психиатрическую клинику.
Читайте также:
Суд в Челябинске отправил в СИЗО маньяка Ческидова
На челябинского маньяка возбудили уголовное дело за убийство
В доме челябинского маньяка обнаружили останки его первой сексуальной рабыни
Её обвиняли в том, что она действовала вместе с сыном и помогала ему насильно удерживать девушку.
Однако она созналась, что никому не рассказывала о похищении, так как боялась за сына, которого могли увезти в психиатрическую клинику.
Читайте также:
Суд в Челябинске отправил в СИЗО маньяка Ческидова
На челябинского маньяка возбудили уголовное дело за убийство
В доме челябинского маньяка обнаружили останки его первой сексуальной рабыни
Анастасия Чинкова