Мать челябинского маньяка заявила, что его жертва жила с ним добровольно

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В Челябинске мать маньяка, которого подозревают в похищении девушки на 14 лет, заявила, что она жила с ним добровольно, сообщает «РИА Новости» в Telegram-канале.
Напомним, в 2009 году мужчина пригласил к себе в гости под предлогом распития алкоголя девушку. После этого он насильно удерживал её в своём доме в посёлке Смолино в Челябинске до июля 2023 года. В это время у мужчины обострилось психическое заболевание, и он был доставлен в больницу. Пока хозяин отсутствовал, девушка смогла сбежать.
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