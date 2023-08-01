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Мать челябинского маньяка заявила, что жертва ее сына жила «как королева»

Мать Валерия Ческидова заявила, что спасшаяся жертва жила «как королева» за счет ее сына
01 августа 2023, 17:21

Фото: iStock/cyano66

Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова обвинила жертву своего сына в королевской жизни, сообщает Telegram-канал SHOT.
«Жила как королева! Пристроилась к моему сыну! Не работала! Никто её не удерживал!», - заявила Ческидова.

Суд освободил из-под стражи 72-летнюю пенсионерку, ее обвиняли в похищении человека.


Напомним, суд в Челябинске отправил 51-летнего Владимира Ческидова в СИЗО на два месяца. Ческидову предъявили обвинение в похищении, изнасиловании и убийстве. Последние 14 лет маньяк удерживал в плену женщину, которую, за эти годы, изнасиловал более тысячи раз. Жертве удалось сбежать, когда Ческидову потребовалась медицинская помощь и он покинул дом.

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#челябинск
#маньяк
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Пожар в Люберцах не вызвал превышения ПДК загрязняющих веществ в воздухе
01 августа 2023, 18:34

Фото: Мособлэкомониторинг

Мобильная лаборатория Мособлэкомониторинга проверила качество атмосферного воздуха в Люберцах, где горела строительная база в Котельническом проезде. Превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в воздухе не зарегистрировано, сообщили в пресс-службе подмосковного Минэкологии.
«Пробы для лабораторного анализа взяты на расстоянии 500 м от очага возгорания на ул. Юбилейной. Исследования состояния воздуха проведены по 18 загрязняющим веществам. Превышений нормативов предельно допустимых максимально разовых концентраций загрязняющих веществ не зафиксировано», – говорится в сообщении. 
Ранее сообщалось, что загорелись три ангара на территории строительной базы, расположенной на Котельническом проезде в Люберцах. Тушение осложняется высокой пожарной загрузкой внутри ангаров. По данным МЧС, сейчас пожар локализован на площади 1,3 тыс кв м. 

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#пожар
#чп
#люберцы
#экология
#минэкологии мо
#воздух
#подмосковье
#московская область
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Специалисты обнаружили, что воздух в районе разлива кислоты в Москве загрязнён выше нормы
01 августа 2023, 18:31

Фото: iStock/humonia

Уровень загрязнения воздуха на севере Москвы после разлива кислоты превышает допустимую норму. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
В воздухе наблюдается превышение сероводорода и хлористого водорода. Нахождение рядом с эпицентром опасно для здоровья, могут появится тошнота, ожоги и отёк лёгких. Место оцеплено на несколько десятков метров. Над ликвидацией ЧП работают специалисты.

Ранее сообщалось, что на Алтуфьевском шоссе в Москве опрокинулись шесть 20-литровых контейнеров с кислотой. На месте происшествия работают специалисты из химической лаборатории и спасатели. Вокруг стоит едкий запах и пар.

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#спасатели
#контейнеры
#шоссе
#чп
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В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,9
01 августа 2023, 18:29

Фото: iStock/SteveCollender

В Турции 1 августа произошло новое землетрясение мощностью 4,9. Об этом стало известно из сообщения Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.
Согласно предоставленной информации, эпицентр землетрясения оказался в 26 км к северо-востоку от города Конья. Там проживает около 875 тысяч человек. Очаг зафиксирован на глубине 8 км.

Пока не известно есть ли разрушения и пострадавшие. Неделю назад землетрясение магнитудой 5,4 случилось во вторник в центральной части Турции. Эпицентр землетрясения расположился в 18 км к северо-востоку от города Козан (провинция Адана). Там проживают более 88 тысяч человек. Очаг находился на глубине 12 км.

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#землетрясения
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В Севастополе прогремели взрывы
Жители Севастополя сообщили о взрывах в небе
01 августа 2023, 18:26

Фото: iStock/RamonCast

В Севастополе прогремели взрывы, видео публикует у себя Telegram-канал «Осторожно, новости».
По словам местных жителей, в небо поднялся столб дыма, окна домов задрожали, заработала сигнализация у машин.

Напомним, сегодня рано утром ВСУ направили на Москву несколько беспилотников. В Минобороны сообщили, что два дрона уничтожили в Подмосковье, третий сбили с курса специалисты радиоэлектронной борьбы. 

При этом, советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в своём Twitter, что Украина увеличит количество БПЛА, атакующих территорию России.

«Больше неустановленных дронов… больше войны», – написал Подоляк.

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#севастополь
#взрывы
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Челябинский маньяк: что известно о мужчине, который 14 лет держал девушку взаперти
Мать челябинского маньяка заявила, что похищенная жила «как королева»
01 августа 2023, 18:23

Фото: IStock/7713Photography

В понедельник 31 июля по всему интернету пронеслась громкая и жуткая история. Девушка сбежала из плена маньяка, который украл её 14 назад. Всё это время житель Челябинской области насиловал и избивал свою жертву. На территории этого же дома следователи нашли останки ещё одной женщины. Мужчине уже предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Подробности жуткой истории мы собрали в одном тексте.
19-летняя Катя познакомилась с 37-летним Владимиром Ческидовым на железнодорожном городском вокзале в 2009 году. Мужчина предложил девушке отправиться к нему домой в посёлок Смолино и немного выпить. Та согласилась. Уже дома Владимир запер все двери, а на окна поставил решётки, Катя оказалась в плену.

Как потом рассказала сама пленница, Владимир постоянно её насиловал, спаивал и избивал. Любое неповиновение вызывало у него приступы ярости. И неспроста – мужчина страдает от психического расстройства, и именно оно помогло Кате сбежать из страшного дома.

В воскресенье мужчина сильно запил. Его мама, которая жила с ним всё это время, начала переживать за сына и вызвала бригаду скорой помощи. В суматохе хозяева дома в Смолино оставили входную дверь открытой. Благодаря этой нелепой случайности Катя смогла сбежать и рассказать обо всём полицейским и своей сестре, которая уже и не надеялась найти родственницу.

На следующий день на место происшествия приехали следователи. Комната, где держали женщину, была оборудована намордниками. А в коллекции у 51-летнего маньяка нашли и изъяли ноутбуки, диски с порнографическим содержанием, фаллоимитаторы. Интимные приспособления мужчина использовал, занимаясь сексом с потерпевшей, а уходя, привязывал пленницу к столешнице.

В погребе дома специалисты нашли человеческие останки, которые пролежали там с 2011 года. Выяснилось, что они принадлежали другой узнице Владимира. На момент гибели ей было около 30 лет. Женщина не была знакома с узницей. В день смерти она поссорилась с мужчиной, а в ответ получила несколько ударов ножом. Затем убийца добил свою жертву гвоздодёром, расчленил и закопал в погребе.

Мать маньяка — 72-летняя Валентина Ческидова — знала практически обо всём. Следователям она рассказала, что впервые слышит об убийстве, а Катю считала сожительницей сына. Соседям она говорила, что пленница влюблена в Володю и свободно ездит к своим родителям в гости. Хотя саму девушку от посторонних глаз старательно прятала.

В итоге и самому Владимиру, и его матери предъявили обвинение. Мужчина проходит по делу о похищении, изнасиловании и убийстве, его мать — только о похищении. Днём 1 августа суд избрал меру пресечения мужчине и пенсионерке. Несмотря на то, что Владимир проходил лечение в психдиспансере, его арестовали до 30 сентября. Мать челябинского маньяка освободили из-под стражи в зале суда.

Они оба расплакались после решения судьи. Обвиняемый в издевательствах над челябинкой свою вину в изнасиловании отрицает. Владимир Ческидов в зале суда заявил, что с жертвой у них была любовь. Мать мужчины и вовсе заявила, что никто Катю в заложницах не держал, наоборот, девушка жила «как королева» и «сама пристроилась» к Владимиру.

О самой жертве известно только то, что она росла в неблагополучной семье, где мать пила. После того как Катя пропала, её ещё долгое время никто не искал. Сестра девушки решила обратиться в полицию только когда пришло время продавать квартиру. 

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#челябинск
#насилие
#изнасилование
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СК РФ завёл уголовное дело на пенсионера, который отправлял деньги террористам
01 августа 2023, 18:16

Фото: iStock/Fascinadora

Пенсионер перевёл деньги в поддержку участника террористической организации, за это отношении него возбудили уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в московском управлении Следственного комитета.
70-летний пенсионер перевёл 48 тысяч рублей участнику запрещенной во всём мире террористической организации. Представители правоохранительных органов оперативно пресекли его деятельность. Обвиняемый полностью признал свою вину.

Было проведено девять обысков, в результате которых обнаружены люди, незаконно пребывающие на территории России. С ними сотрудничал осуждённый пенсионер. В рамках уголовного дела было допрошено ещё 230 человек.

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#пенсионер
#террористы
#поддержка
#арест
#уголовное дело
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Контейнеры с кислотой растеклись по Алтуфьевскому шоссе в Москве
Шесть 20-литровых контейнеров с ядовитой жидкостью растеклись по Алтуфьевскому шоссе
01 августа 2023, 17:54

Фото: iStock/Perytskyy

На столичной станции по пересортировке мусора, расположенной на Алтуфьевском шоссе, опрокинулись шесть 20-литровых контейнеров, предположительно, с кислотой, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, контейнеры с отхода забрали из двора жилого дома. Когда же водитель стал разгружать мусор на станции, то заметил сильное испарение.  

Отмечается, что сейчас на место происшествия едут химлаборатория и спасатели в специальных костюмах. Очевидцы отмечают, что на месте стоят едкий запах и пар.

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#спасатели
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Суд отказался снять статус иноагента с Максима Покровского*
С лидера рок-группы «Ногу свело!» Покровского* отказались снять статус иноагента
01 августа 2023, 17:36

Фото: iStock/Elena Horrmann

Замоскворецкий суд Москвы отказался снять статус иностранного агента с лидера рок-группы «Ногу свело!» Максима Покровского*, сообщает «ТАСС».
«В удовлетворении исковых требований Покровского отказать», - огласила вердикт судья.  

Напомним, Максим Покровский* проживает в Соединенных Штатах Америки. С начала специальной военной операции он неоднократно высказывался строго против проведения боевых действий, а также записал несколько клипов и песен на эту тему.  

Покровского* включили в реестр иноагентов 31 марта.

*Признан иностранным агентом на территории РФ.

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**Признан иностранным агентом на территории РФ.
#иностранный агент
#москва
#суд
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Мать челябинского маньяка освободили из-под стражи
01 августа 2023, 16:50

Фото: iStock/Zolnierek

Мать челябинского маньяка, 14 лет удерживавшего девушку в своём доме, освобождена от наказания. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
72-летней Валентине Чексидовой отказали в мере пресечения и освободили.

Её обвиняли в том, что она действовала вместе с сыном и помогала ему насильно удерживать девушку.

При этом, женщина утверждает, что похищенная жила с ними по своему желанию. По словам матери маньяка, Екатерина даже выполняла бытовые обязанности.

Однако она созналась, что никому не рассказывала о похищении, так как боялась за сына, которого могли увезти в психиатрическую клинику.

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#уголовное женщина
#сизо
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