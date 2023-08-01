Мать челябинского маньяка заявила, что жертва ее сына жила «как королева»

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Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова обвинила жертву своего сына в королевской жизни, сообщает Telegram-канал SHOT.
«Жила как королева! Пристроилась к моему сыну! Не работала! Никто её не удерживал!», - заявила Ческидова.
Суд освободил из-под стражи 72-летнюю пенсионерку, ее обвиняли в похищении человека.
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Евгения Парфентьева