Мать четверых детей пропала в Хургаде во время дайвинга

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В Хургаде во время дайвинга пропала мать четверых детей из Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, супруги из Петербурга поехали в Египет в отпуск, и решили погрузиться с аквалангом у острова Гифтун к югу от Хургады.
Туристы нырнули вместе с группой в количестве 9 человек, в сопровождении опытных дайверов, однако, выбраться удалось только 8 из них.
Как позже отметили дайверы, россияне превысили допустимые глубину погружения и ушли вниз более чем на 110 метров. При этом, супруг быстро почувствовал себя плохо и отправился наверх, а женщина продолжила погружаться.
В спасательной операции принимают участие 3 лодки, но надежды уже практически нет. Кислород в баллоне россиянки давно закончился.
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Туристы нырнули вместе с группой в количестве 9 человек, в сопровождении опытных дайверов, однако, выбраться удалось только 8 из них.
В спасательной операции принимают участие 3 лодки, но надежды уже практически нет. Кислород в баллоне россиянки давно закончился.
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Евгения Парфентьева