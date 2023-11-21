Мать до смерти избила годовалого ребенка в Мурманской области

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В Мурманской области молодая женщина избила 11-месячного сына до смерти за два дня до его дня рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, трагедия произошла в ночь на 20 ноября в городе Апатиты. Как уточняется, 20-летняя мать находилась в квартире с двумя сыновьями трех лет и 11 месяцев. Ночью младший ребенок проснулся и начал плакать. Мать сильно разозлилась, что сыну нужно поменять подгузник и начала его избивать.
Остановилась она только после того, как младенец замолчал. Прибывшие на место медики смогли только констатировать смерть мальчика. На его теле были обнаружены сильнейшие гематомы. Через 2 дня ребенку должен был исполниться один год.
Полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Семья оказалась неблагополучной. Оба родителя уже несколько раз привлекались к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Старшего ребенка из семьи изъяли.
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Остановилась она только после того, как младенец замолчал. Прибывшие на место медики смогли только констатировать смерть мальчика. На его теле были обнаружены сильнейшие гематомы. Через 2 дня ребенку должен был исполниться один год.
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Элина Позднякова