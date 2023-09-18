Мать и двое сыновей отравились грибами в Истре

Фото: Фотобанк МО
Три человека попали в больницу с отравлением грибами в подмосковной Истре. Об этом сообщил источник «Известий».
«Медикам поступил вызов в 6 утра с улицы Голованова. Пострадавшие – женщина 37 лет и двое мальчиков 12 и 11 лет. Их забрали в медучреждение в состоянии средней тяжести», – пишет издание.Другие подробности инцидента пока не приводятся.
Читайте также:
Таможенники не пропустили посылку из Индии с грибами-паразитами жителю Котельников
В подмосковном Комлесхозе назвали самый недооценённый гриб
Токсиколог Водовозов объяснил, когда съедобные грибы становятся опасными
Лора Луганская