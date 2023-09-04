Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Мать и жена насильника-педофила организовали его побег из тюрьмы

Мать и жена насильника-педофила организовали его побег из тюрьмы

04 сентября 2023, 13:41
Фото: iStock/choochart choochaikupt

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В США задержан насильник-педофил, который годом ранее сбежал из тюрьмы. Помогли ему в этом мать и жена.
People пишет, что 39-летний Сэмюель Хартман, которого приговорили к пожизненному сроку за изнасилование 14-летней падчерицы, сбежал из тюрьмы 12 августа 2022 года.

В тот день он работал вне тюрьмы в составе бригады заключённых. Они находились рядом с дорогой, когда возле них неожиданно остановился пикап. Из него вышли две женщины и начали стрелять по охранникам, прикрывая Хартмана, который бросился к автомобилю.


Правоохранители преследовали троицу до реки Миссисипи. Там педофил, его мать Линда Уайт и жена Мисти Хартман, пересели на гидроциклы и оторвались от полицейских.

В августе нынешнего года следователи выяснили, что у Уайт были связи в Западной Вирджинии. Во вторник, 29 августа беглец, его жена и мать, а также парень матери Родни Трент, были задержаны.

Тренту предъявлено обвинение в укрывательстве преступника, который совершил половое преступление, а также сообщничестве в побеге. Какие обвинения предъявлены женщинам не сообщается.

Читайте также:

Задержан мужчина, обворовавший квартиру Юлии Рутберг в центре Москвы

В США учительница занялась сексом со школьниками и попала под суд

На Камчатке мачеха истязала 13-летнего подростка за плохую успеваемость
#тюрьма
#сша
#полиция
Читайте нас в
В Химках на трассе М-10 столкнулись 12 автомобилей
04 сентября 2023, 13:17

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

На трассе М-10 в подмосковных Химках произошла массовая авария с участием 12 автомобилей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления  МВД России по Московской области.

"По предварительной информации, на 31-м километре автодороги "Россия" по направлению в сторону области произошло попутное столкновение 12 транспортных средств", - сказали в пресс-службе.
В ДТП никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Движение частично ограничено. 

Читайте также: 

В Ростовской области в аварии погибли пять человек

В Турции в двух ДТП погибли 11 человек, 95 пострадали

В ДТП с грузовиком в Ростовской области погибли четыре человека


#дтп
#аварии
#автомобили
#мвд московской области
Читайте нас в
В Ельце 14-летний хоккеист умер, надышавшись газом
04 сентября 2023, 13:09

Фото: iStock/artolympic

14-летний хоккеист команды «Энергия Елец» умер после того, как вдохнул порцию газа из баллончика для зажигалок.
Mash пишет, что спортсмен и его одноклассники таким способом решили отметить 1 сентября. Тело подростка обнаружили 2 сентября в лесопосадке у гаражного кооператива в Ельце. Экспертиза показала, что парень отравился газом, который компания друзей приобрела в местном ТЦ сразу после уроков.

Остальные подростки не пострадали, Хоккеист же начал задыхаться сразу же после первого вдоха. Когда приехала скорая, парень уже не дышал.

Ранее тело 17-летнего подростка было обнаружено в хостеле в центре Москвы. ЧП случилось в хостеле «Кустос» в Лубянском проезде. Парня нашли мёртвым в одном из номеров. Вероятно, он умер ещё ночью. Одна из возможных причин смерти - отравление.

Читайте также:

В московском хостеле обнаружено тело 17-летнего подростка

В челябинском супермаркете умер покупатель

В Ленобласти обнаружили рыбака с простреленной головой



#хоккей
#подростки
#чп
Читайте нас в
Неизвестные заминировали опоры ЛЭП в Калужской области
SHOT: Силовики предотвратили теракт на ЛЭП в Калужской области
04 сентября 2023, 12:42

Фото: iStock/shironosov

Сотрудники силовых структур предотвратили теракт на ЛЭП в Калужской области. На двух опорах были заложены взрывные устройства, которые должны были сдетонировать 5 сентября. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Правоохранители обезвредили взрывные устройства и направили их на экспертизу.  

По информации портала, на двух опорах ЛЭП были заложены взрывные устройства. Согласно встроенному механизму, боеприпасы должны были сдетонировать 5 сентября. Отмечается, что обнаруженные ВУ были иностранного производства.  

Правоохранительные органы выясняют лиц, причастных к подготовке теракта. 

Читайте также: 

ФСБ нейтрализовала группу украинских диверсантов в Брянской области

ФСБ пресекла противоправную деятельность информатора посольства США Шонова

ФСБ: В Псковской области задержан диверсант при попытке поджога релейного шкафа



#лэп
#фсб
#боеприпасы
#происшествие
Читайте нас в
План «Режим» объявили в Ленинградской области из-за НЛО
План «Режим» объявили в Ленинградской области из-за НЛО, прилетевшего со стороны Латвии
04 сентября 2023, 12:11

Фото: iStock/Chalabala

В Ленинградской области зафиксирован НЛО, предположительно, прибывший со стороны Латвии. В регионе объявлен план «Режим». Об этом сообщает телеграмм-канал Mash.
НЛО удалось обнаружить на высоте двух километров.
 
По информации портала, специалисты пытались установить связь с объектом, чтобы потребовать покинуть воздушное пространство РФ. Через некоторое время аппарат исчез. План «Режим» был снят после убытия НЛО с российской территории.
 
Примечательно, что объект прибыл на территорию РФ со стороны Латвии. Подробности произошедшего выясняются. 

Читайте также: 

В «Домодедово» и «Внуково» объявлен план «Ковер»

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за мощного ливня

Около 70 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за циклона

#нло
#аппарат
#специалисты
#план
#чс
#режим
#рф
Читайте нас в
Школы и ТЦ Москвы получили сообщения о «минировании»
Московские школы и торговые центры получили сообщения о «минировании»
04 сентября 2023, 11:37

Фото: iStock/vmargineanu

Ряд столичных школ и торговых центров получили сообщения о «минировании», предварительно, из Украины. Об этом сообщили в экстренных службах.
По информации экстренных служб, эвакуация в учебных заведениях и торговых центрах, куда поступили сообщения о «минировании» не проводится. 

По предварительной информации, сообщения были направлены из Украины. Устанавливаются подробности произошедшего.

Прежде сообщалось об угрозах взрыва в Большом театре в Москве. Всех посеителей здания эвакуировали, на место происшествия прибыли экстренные службы. 

Читайте также: 

В Киеве все школы и колледжи «заминировали»

Парк «Зарядье» в третий раз за эту неделю закрыли из-за сообщения о минировании

В Москве «заминировали» все ТЦ



#школы
#эвакуация
#тц
#колледжи
Читайте нас в
В челябинском супермаркете умер покупатель
04 сентября 2023, 11:36

Фото: IStock/Sergei Gnatiuk

В супермаркете Челябинска скончался посетитель.
URA.RU пишет, что посетители магазина обнаружили мужчину без сознания и вызвали скорую. Когда врачи приехали, мужчина не подавал признаков жизни. Медики констатировали смерть.
 
В данный момент устанавливают причину смерти челябинца. Также пока не удалось установить личность мужчины.

Ранее сообщалось, что в одном из моргов Тольятти тело умершего мужчины пролежало почти год, пока семья вела поиски своего родственника, которой забыли рассказать о смерти близкого. Также там обнаружено ещё 10 трупов, за которыми пока никто не приехал.

В сообщении уточняется, что умерший мужчина был довольно скрытным человеком, поэтому его пропаже семья не удивилась. Однако спустя некоторое время дочь мужчины заметила, что он перестал оплачивать услуги ЖКХ, чего ранее не случалось. Тогда семья приступила к его поискам, также была привлечена полиция. Но найти его не удалось.

Читайте также:

В Подмосковье 15-летний парень погиб, катаясь на электросамокате

В Ростовской области в аварии погибли пять человек

В Ленобласти обнаружили рыбака с простреленной головой


#челябинск
#супермаркет
#чп
Читайте нас в
Задержан мужчина, обворовавший квартиру Юлии Рутберг в центре Москвы
04 сентября 2023, 11:06

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Мужчину, который ограбил квартиру Юлии Рутберг в центре Москвы задержан. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
Сообщается, что 36-летний гражданин Узбекистана Уктам Саламов проник в здание на Садово-Сенной улице, сломал замок в квартире на и забрал почти два с половиной миллиона рублей в различной валюте. Личность преступника удалось установить благодаря камерам видеонаблюдения.

Сотрудники полиции разыскивают домработницу Рутберг, которая могла быть задействована в преступной схеме. По факту преступления возбуждено уголовное дело.

Напомним, 3 сентября выяснилось, что актриса, народная артистка России Юлия Рутберг была ограблена в Москве. Рутберг в момент ограбления не было дома — она уехала на гастроли. 

Читайте также:

Baza: Народную артистку России Юлию Рутберг ограбили в Москве

Дерзкое ограбление в Красноярске – парень угрожал администратору фитнеса игрушечным пистолетом

В Ярославле ограблен певец Авраам Руссо

#дело
#певец
#уголовное дело
#ограбление
#здание
#актриса
#сотрудники
#дома
Читайте нас в
В Подмосковье 15-летний парень погиб, катаясь на электросамокате
04 сентября 2023, 10:57

Фото: iStock/Oleg Elkov

15-летний подросток скончался от травм, которые получил во время езды на электросамокате.
«МК» пишет, что трагедия произошла в воскресенье вечером в посёлке Вешки Мытищинского городского округа Подмосковья.
 
Парень врезался на электросамокате в дерево. Подростка госпитализировали, но по дороге в больницу школьник умер от полученной травмы.

Ранее в Подмосковье во время спарринга по боксу умер подросток. Трагедия случилась вечером 1 сентября в Видном. 17-летний парень вместе с другом устроили тренировочный спарринг по боксу на стадионе. Они боксировали со всеми атрибутами защиты.

Неожиданно молодому человеку стало плохо. Друг вызвал скорую, но спасти подростка не смогли.

Читайте также:

В Подмосковье во время спарринга по боксу умер подросток

В Ростовской области в аварии погибли пять человек

В Ленобласти обнаружили рыбака с простреленной головой
#электросамокат
#подмосковье
#подросток
Читайте нас в
В Ростовской области в аварии погибли пять человек
04 сентября 2023, 10:46

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Пять человек скончались в ДТП в Неклиновском районе Ростовской области.
РЕН ТВ пишет, что ДТП случилось примерно в 7 часов утра 4 сентября. Два легковых автомобиля столкнулись на трассе. Пять человек погибли.
 
Трое пострадали. Им оказывают медицинскую помощь на месте. Работают экстренные службы. Подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что в городе Денизли в двух крупных ДТП, которые прошли с интервалом в 16 часов, погибли 11 человек, еще 95 получили различные травмы. 

Согласно статье, в турецком городе Денизли произошла крупная авария, в которой погибли семь человек, при этом 42 пострадали. Через 16 часов в этом же городе состоялось еще одна авария. Уточняется, что водитель легкового автомобиля совершил столкновение с автобусом, после чего его вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в микроавтобус. Таким образом, погибли четыре человека из одной семьи, еще 53 получили различные травмы.

Читайте также:

В Турции в двух ДТП погибли 11 человек, 95 пострадали

В Ленобласти обнаружили рыбака с простреленной головой

В Красноярске совершил экстренную посадку самолёт из Владивостока
#авария
#дтп
#новости
Читайте нас в
Достижения.рф