Мать и жена насильника-педофила организовали его побег из тюрьмы

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В США задержан насильник-педофил, который годом ранее сбежал из тюрьмы. Помогли ему в этом мать и жена.
People пишет, что 39-летний Сэмюель Хартман, которого приговорили к пожизненному сроку за изнасилование 14-летней падчерицы, сбежал из тюрьмы 12 августа 2022 года.
В тот день он работал вне тюрьмы в составе бригады заключённых. Они находились рядом с дорогой, когда возле них неожиданно остановился пикап. Из него вышли две женщины и начали стрелять по охранникам, прикрывая Хартмана, который бросился к автомобилю.
Правоохранители преследовали троицу до реки Миссисипи. Там педофил, его мать Линда Уайт и жена Мисти Хартман, пересели на гидроциклы и оторвались от полицейских.
В августе нынешнего года следователи выяснили, что у Уайт были связи в Западной Вирджинии. Во вторник, 29 августа беглец, его жена и мать, а также парень матери Родни Трент, были задержаны.
Тренту предъявлено обвинение в укрывательстве преступника, который совершил половое преступление, а также сообщничестве в побеге. Какие обвинения предъявлены женщинам не сообщается.
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В тот день он работал вне тюрьмы в составе бригады заключённых. Они находились рядом с дорогой, когда возле них неожиданно остановился пикап. Из него вышли две женщины и начали стрелять по охранникам, прикрывая Хартмана, который бросился к автомобилю.
В августе нынешнего года следователи выяснили, что у Уайт были связи в Западной Вирджинии. Во вторник, 29 августа беглец, его жена и мать, а также парень матери Родни Трент, были задержаны.
Тренту предъявлено обвинение в укрывательстве преступника, который совершил половое преступление, а также сообщничестве в побеге. Какие обвинения предъявлены женщинам не сообщается.
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Мария Фирсова