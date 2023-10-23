Мать инспектора ДПС, на глазах которого убили человека, обвиняет его коллегу

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В Екатеринбурге мать инспектора ДПС Геннадия Изергина, на глазах которого убили иностранного студента, обвинила в случившемся его напарника, сообщает E1.RU.
Напомним, 18 августа в Екатеринбурге 32-летнего Франсуа Нджелассили, аспиранта УрФУ, зарезали у ночного клуба двое незнакомых ему людей.
При этом, двое правоохранителей наблюдали за происходящим из салона автомобиля. Обоих ДПСников отстранили от службы и возбудили на них уголовные дела по статье «Злоупотребление полномочиями».
Однако, мать Изергина уверяет, что её сын в произошедшем не виноват. Он всегда приходит людям на помощь, и хотел поступить так в этот раз, но пошёл на поводу у старшего коллеги. Видеорегистратор в салоне также зафиксировал, что напарник Изергина удерживает его и не позволяет выйти из машины.
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При этом, двое правоохранителей наблюдали за происходящим из салона автомобиля. Обоих ДПСников отстранили от службы и возбудили на них уголовные дела по статье «Злоупотребление полномочиями».
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Евгения Парфентьева