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Мать найденной в сугробе девочки рассказала подробности произошедшего

Мать найденной в сугробе двухлетней девочки из Серова рассказала о ее состоянии
28 ноября 2023, 16:11
Фото: istock / Marija Stepanovic

Фото: istock / Marija Stepanovic

Мама девочки, которую обнаружили в сугробе, поделилась подробностями произошедшего. Об этом мать рассказала изданию Е1.ru.

По словам матери, ее младшая дочь приболела. Она решила оставить ее под присмотром 13-летней старшей сестры, чтобы не отправлять ребенка в детсад. Она поделилась, что уже оставляла ее приглядывать за младшей и все было хорошо, но в этот раз она уснула.

Она предположила, что сестра ушла на второй этаж, поэтому малышка потерял из виду взрослых и пошла искать кого-нибудь на улицу. Когда девочку нашел отец, она уже несколько часов провела в снегу.

Девочка сейчас подключена к аппарату ИВЛ, она находится в медикаментозной коме.

«Меня не пускают к ней, она в реанимации. Сказали, пустят, когда поймут, что уже шансов нет, либо когда состояние будет хорошее, стабильное», – поделилась мама.

Известно, что и мать, и отец ранее были судимы, но семья не состоит на учете в ПДН. В отношении матери возбуждено административное дело за ненадлежащее воспитание ребенка.

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#детсад
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«А я и не против»: На борту самолета пьяная пассажирка изнасиловала соседа
Baza: В самолете «Победы» пьяная пассажирка орально изнасиловала соседа
28 ноября 2023, 15:43

Фото: istock / Diy1

Пассажирка «Победы» покурила электронную сигарету и занялась оральным сексом с незнакомым мужчиной.
Как сообщает телеграм-канал Baza, 29-летняя Валерия, будучи в состоянии алкогольного опьянения, захотела продолжить веселье на борту самолета. Девушка бросалась на соседей, царапала бортпроводников, посылала всех подальше, разливала воду и курила, где ей вздумается. Отмечается, что она уже находится в чёрном списке «Аэрофлота». 

Бортпроводники пытались её успокоить, но сделать это оказалось достаточно сложно.

Когда Валерии вдруг стало скучно, она вернулась на свое место и стала лезть в трусы к незнакомому парню, который сидел рядом. Мужчина оценил такую идею, но вот другим пассажирам это не очень понравилось. 

Выходила с борта звёздная пассажирка под звуки аплодисментов. Во Внуково девушку встретил посредник полиции. 

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В Челябинске задержали мужчин, которые сорвали зеркала с авто на три млн рублей

#внуково
#мужчина
#девушка
#самолет
#аэропорт
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В Челябинске задержали мужчин, которые сорвали зеркала с авто на три млн рублей
28 ноября 2023, 15:27

Фото: iStock/djedzura

Двух жителей Челябинска задержали по подозрению в краже зеркал с внедорожника на три миллиона рублей, об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на МВД России.
По информации СМИ, мужчины сняли с внедорожника премиум-класса зеркала заднего вида, сумма которых оценивается примерно в три миллиона рублей. 

Известно, что полицейские уже установили причастность двух задержанных к ещё десяти похожим эпизодам. В настоящий момент они находятся под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 

Ранее во Владимирской области 66-летняя пенсионерка и её 49-летний подельник попытались ограбить ВТБ-банк, однако, были задержаны Росгвардией.

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#челябинск
#воры
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#задержание
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Супруга погибшего Сергея Кузнецова считает новости о его смерти фейком
28 ноября 2023, 15:08

Фото: iStock/Soumen Hazra

Супруга Сергея Кузнецова Анастасия считает, что новости о смерти её мужа – фейк, сообщает Telegram-канал 112.
Напомним, ранее стало известно, что в камере «Матросской тишины» обнаружили бездыханное тело бывшего возлюбленного российской балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Он был арестовал за нанесение тяжких телесных повреждений своей супруге. 

По информации 112, в настоящий момент его жена Анастасия Кузнецова направляется на очную ставку. Она простила супруга, сильно избившего её, и ждала возвращения арестанта домой. Кузнецова убеждена, что новости о смерти её мужа являются фейками. 

При этом, адвокат Кузнецова Александр Бенхин также опровергает информацию о смерти своего подзащитного.

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#смерть
#супруги
#тюрьма
#избиение
#фейки
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Адвокат опроверг информацию о гибели экс-бойфренда Волочковой в СИЗО
Mash: адвокат Бенхин опроверг гибель экс-бойфренда Волочковой в СИЗО
28 ноября 2023, 14:56

Фото: iStock/BrianAJackson

Экс-бойфренд балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов жив. Об этом сообщил его адвокат Александр Бенхин, чью слова приводит Telegram-канал Mash.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в камере «Матросской тишины» обнаружили тело бывшего возлюбленного Волочковой Сергея Кузнецова. Как сообщалось, его тело обнаружил сокамерник. 

Однако Бренхин опроверг эту информацию, заявив, что разговаривал по телефону с супругой Кузнецова, которая, в свою очередь, позвонила следователю для подтверждения появившейся информации. В итоге следователь заявил, что обвиняемый жив и готовится к очной ставке. 

Напомним, что Кузнецова арестовали за избиение супруги, на которой мужчина женился после романа с Волочковой. Как рассказывал обвиняемый, он сопроводил супругу в медучреждение и пробыл с ней там два дня, а причиной для такого поступка послужила ревность. 

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#адвокат
#смерть
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В Москве умер изобретатель, создатель керамических бронежилетов Борис Балашов
28 ноября 2023, 14:35

Фото: iStock/jorgeantonio

В Москве скончался изобретатель, создатель керамических бронежилетов Борис Балашов. Ему было 95 лет. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, тело Балашова было обнаружено в его квартире 27 ноября. Он проживал в столичном районе Зябликово на улице Мусы Джалиля. Следов насильственной смерти на теле не обнаружено.

По предварительным данным, смерить наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Борис Геннадьевич Балашов является ветераном Великой Отечественной, полковником в отставке. Он изобрел и запатентовал более 50 изобретений, среди них и керамический бронежилет. Он более легкий и более прочный по сравнению с другими. За это в 1989 году Балашов и его команда были удостоены Премии Совета Министров СССР.

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#ссср
#смерть
#изобретение
#москва
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Труп экс-бойфренда Волочковой нашли в камере «Матросской тишины»
Экс-возлюбленный Волочковой Кузнецов найден мертвым в камере «Матросской тишины»
28 ноября 2023, 14:08

Фото: iStock/Maddie Red Photography

В камере «Матросской тишины» обнаружено тело бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова. Об этом пишет РЕН ТВ.
Согласно сообщению, первым мертвого 46-летнего Кузнецова увидел его сокамерник в камере СИЗО №1 Москвы «Матросская тишина». Подробности происшествия уточняются.

Напомним, Кузнецова арестовали за то, что он сильно избил свою жену. На суде он заявил, что не скрывался с места, а сам отвез избитую супругу в медучреждение и пробыл с ней там два дня. По его словам, причиной избиения стала ревность к бывшему любовнику жены.

В сентябре также был задержан и другой экс-жених Волочковой и «кондитерский король» Дмитрий Дюран. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.

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#труп
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В сети появились фото реактивной мины, выброшенной на берег Севастополя после шторма
Реактивную мину вынесло на берег Севастополя после накрывшего регион шторма
28 ноября 2023, 14:06

Фото: iStock/Diy13

Реактивную мину вынесло на берег Севастополя, фотографии публикует Telegram-канал «Mash на волне».
Напомним, вечером 26 ноября Крымский полуостров и Краснодарский край накрыл мегашторм, который уже успели назвать сильнейшим в истории метеонаблюдений. Десятки тысяч человек остаются без горячего водоснабжения и света, дома некоторых граждан оказались подтоплены. В настоящий момент известно о четырёх погибших.

Сегодня стало известно, что на берег Севастополя штормом вынесло реактивную мину. Её обнаружил местный житель и сразу обратился в правоохранительные органы. 
Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгваридии установили, что выброшенная на берег мина учебная и никакой опасности не представляет. Находку уже увезли подальше от севастопольского берега. 

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#росгвардия
#шторм
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Суд в ДНР вынес приговор четырём бойцам ВСУ, расстрелявшим мирных жителей
28 ноября 2023, 13:32

Фото: iStock/Sinenkiy

Суд в Донецкой Народной Республике вынес приговор четырём бойцам Вооруженных сил Украины, расстрелявших восемь мирных жителей Мариуполя, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.
Самое суровое наказание получил Владимир Емельянов. Его Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима за расстрел четырёх мирных жителей Мариуполя.

К тому же, Емельянов являлся старшим боевой позиции, на которой также служили сидящие с ним рядом на судебной скамье военные. Именно он отдал им приказ о расстреле трёх мирных жителей.

Дмитрий Терханов, подчиненный  Емельянова, получил 27 лет лишения свободы. Помимо ​трёх убитых по приказу Емельянова, он застрелил ещё одного мужчину, который шёл за водой.

Антон Бабич и Ростислав Исайкин ​были осуждены на 25 лет лишения свободы ​за расстрел трёх мирных жителей по приказу Емельянова.

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В лесу Свердловской области обнаружили труп полицейского
28 ноября 2023, 13:18

Фото: iStock/Aroma photography

В лесу в Свердловской области обнаружили мёртвым полицейского Андрея Сальникова, об этом сообщает E1.RU.
По информации СМИ, 25 ноября 47-летний сотрудник ГИБДД из города Новая Ляля возвращался с корпоратива со стрельбищем. После, его труп обнаружили в лесу. По предварительной версии, он скончался от переохлаждения. 

При этом, начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подчеркнул, что смерть Сальникова никак не связана с его служебной деятельностью, поскольку в тот день он находился в отпуске и был одет в штатское. 

В тоже время, Следственный комитет по региону продолжает проверку по факту смерти Сальникова. 

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