Мать написала заявление на сына, который изнасиловал четырехлетнюю сестру

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В городском округе Серебряные Пруды Московской области пятнадцатилетний подросток домогался до своей четырехлетней сестры, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в семье, в которой развернулось это происшествие, пятеро детей. Трое совместных, и еще двое сыновей от первого барака жены.
Когда взрослых не было дома, пятнадцатилетний парень закрылся в комнате со своей четырехлетней сестрой, раздел ее, стал целовать, трогать и попытался заняться с ней сексом. Вечером девочка рассказала все матери, а та, недолго думая, написала на сына заявление в полицию.
Соседи семьи отметили, что мать очень много пьет и не особо следит за своими детьми.
Парень же, которому теперь может светить уголовное дело, состоит на учете в ПНД.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
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Когда взрослых не было дома, пятнадцатилетний парень закрылся в комнате со своей четырехлетней сестрой, раздел ее, стал целовать, трогать и попытался заняться с ней сексом. Вечером девочка рассказала все матери, а та, недолго думая, написала на сына заявление в полицию.
Парень же, которому теперь может светить уголовное дело, состоит на учете в ПНД.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту случившегося.
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Евгения Парфентьева