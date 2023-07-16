Мать найденного на северо-востоке Москвы младенца утверждает, что не бросала его

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Найдена мать брошенного на северо-востоке Москвы годовалого младенца. Об этом сообщает столичная прокуратура в своём Telegram-канале.
24-летняя девушка утверждает, что не бросала ребёнка, он случайно выпал из окна четвёртого этажа, пока она спала. Под домом младенца и обнаружили прохожие.
В настоящее время слова матери проверяются на достоверность. Младенец до сих пор пребывает в больнице.
Ранее сообщалось, что в Ростокино на газоне прохожие обнаружили годовалого младенца, который лежал в одном подгузнике на пелёнке. Никаких повреждений при первичном осмотре обнаружено не было, для более детального обследования ребёнка отправили в больницу.
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В настоящее время слова матери проверяются на достоверность. Младенец до сих пор пребывает в больнице.
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Анастасия Чинкова