Мать подростка избили в магазине вейпов в Чувашии

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В магазине вейпов в Чувашии избили мать подростка, которая пришла разбираться, почему ее несовершеннолетнему сыну продали «электронку»
В магазине вейпов в Чувашии избили женщину. Пострадавшая пришла к реализаторам разбираться, почему ее несовершеннолетнему сыну продали электронную сигарету, об этом пишет телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, в одном из магазинов Чувашии несовершеннолетним продавали «электронки». Постояльцем магазина оказался 12-летний сын пострадавшей. Он приобрел электронную сигарету, однако, во время курения, стал задыхаться, о чем рассказал матери. Женщина отправилась разбираться в вейп-шоп, где ее сначала назвали «горе-матерью», а затем владелица магазина набросилась на нее, стала царапать лицо, руки и избивать.
Сообщается, что мать подростка в результате нанесения ударов, потеряла сознание. В настоящее время женщина госпитализирована. Правоохранительные органы проводят проверку.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Таиланде охранники избили россиянина в гоу-гоу-баре.
По информации портала, в одном из магазинов Чувашии несовершеннолетним продавали «электронки». Постояльцем магазина оказался 12-летний сын пострадавшей. Он приобрел электронную сигарету, однако, во время курения, стал задыхаться, о чем рассказал матери. Женщина отправилась разбираться в вейп-шоп, где ее сначала назвали «горе-матерью», а затем владелица магазина набросилась на нее, стала царапать лицо, руки и избивать.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Таиланде охранники избили россиянина в гоу-гоу-баре.
Анастасия Крестьянова