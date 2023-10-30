Мать похищенной ХАМАС студентки из ФРГ Шани Лук подтвердила гибель девушки

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Мать похищенной в Израиле радикалами из движения ХАМАС студентки Шани Лук подтвердила гибель девушки. Об этом Рикарда Лук сообщила телеканалам RTL и NTV.
Сообщается, что официального подтверждения гибели девушки на данный момент нет.
Напомним, 22-летнюю гражданку Германии похитили 7 октября при налете боевиком ХАМАС на музыкальный фестиваль SUPERNOVA. Позже, кадры с участием продемонстрировали всему миру жестокость газовских захватчиков.
В сети появилось видео, на котором Лук лежит в кузове грузовика в одном нижнем белье, а ее ноги вывернуты под неестественном углом. Стоящие рядом боевики плевали на изуродованную девушку. Мать Шани просила помощи в эвакуации ее дочери из сектора Газа.
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Напомним, 22-летнюю гражданку Германии похитили 7 октября при налете боевиком ХАМАС на музыкальный фестиваль SUPERNOVA. Позже, кадры с участием продемонстрировали всему миру жестокость газовских захватчиков.
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Екатерина Коршунова