Мать, жестоко убившая новорожденного ребенка в поезде на МЦК, получила 3 года колонии

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Мать, убившая младенца в поезде на МЦК сразу после родов, получила три года колонии общего режима. Об этом сообщили Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Напомним, 24 апреля во время уборки вагонов в мусорном баке одного из туалетов электропоезда Ласточка на станции Андроновка обнаружено тело новорожденного мальчика. По данному факту была задержана 25-летняя женщина. На допросе она рассказала, что в поезде у нее начались роды. Тогда она пошла в туалет, родила там, а затем убила ребенка.
Всего женщина нанесли младенцу 44 удара ножом. Также во рту новорождённого был обнаружен клочок бумаги.
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Всего женщина нанесли младенцу 44 удара ножом. Также во рту новорождённого был обнаружен клочок бумаги.
«С учетом тяжести совершенного преступления, а также личности подсудимой суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии общего режима», - говорится в релизе.
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Элина Позднякова