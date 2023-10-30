Мать зверски избитого в Москве младенца заявила, что ребенка покалечил её сожитель

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Суд в Москве арестовал мать избитого восьмимесячного младенца на два месяца, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
32-летняя Марина Исхакова продолжает утверждать, что не била своего ребенка. Сперва она заявляла, что случайно упала на сына, находясь в эпилептическом припадке. Теперь же Исхакова уверяет, что мальчика избил её сожитель, который сейчас находится в розыске за кражу.
Напомним, восьмимесячного ребенка доставили в больницу на скорой этой ночью. Врачи диагностировали у него застарелые неправильно сросшиеся переломы плеча и бёдер, гематомы на лице и теле, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Суд принял решение об отправке подозреваемой в следственный изолятор на ближайшие два месяца.
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Напомним, восьмимесячного ребенка доставили в больницу на скорой этой ночью. Врачи диагностировали у него застарелые неправильно сросшиеся переломы плеча и бёдер, гематомы на лице и теле, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
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Евгения Парфентьева