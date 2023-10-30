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Мать зверски избитого в Москве младенца заявила, что ребенка покалечил её сожитель

Суд в Москве арестовал мать избитого восьмимесячного младенца
30 октября 2023, 15:57
Фото: iStock/Igor Vershinsky

Фото: iStock/Igor Vershinsky

Суд в Москве арестовал мать избитого восьмимесячного младенца на два месяца, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
32-летняя Марина Исхакова продолжает утверждать, что не била своего ребенка. Сперва она заявляла, что случайно упала на сына, находясь в эпилептическом припадке. Теперь же Исхакова уверяет, что мальчика избил её сожитель, который сейчас находится в розыске за кражу.

Напомним, восьмимесячного ребенка доставили в больницу на скорой этой ночью. Врачи диагностировали у него застарелые неправильно сросшиеся переломы плеча и бёдер, гематомы на лице и теле, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.


Суд принял решение об отправке подозреваемой в следственный изолятор на ближайшие два месяца.

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Американец принял скейтбордиста за рыбу и ударил его мачете
30 октября 2023, 16:32

Фото: iStock/anna avdeeva

Американец ударил скейтбордиста мачете, приняв его за рыбу.
KSL пишет, что нападение случилось ночью 25 октября в городе Солт-Лейк-Сити, Юта. Скейтбордист проезжал мимо 23-летнего Райана Нила Дэвиса. Мужчина внезапно достал мачете, замахнулся и нанёс удар по его левому предплечью. Парень получил рваную рану.
 
Полиция задержала Дэвиса. Во время допроса мужчина объяснил, что ударил незнакомца, думая, что тот рыба. Дэвиса заключили в тюрьму. Его обвиняют в нападении при отягчающих обстоятельствах.
 
Это не первое преступление, совершённое мужчиной. Несколько месяцев назад он грозил сотрудникам ресторана быстрого питания ножом и требовал принести ему еду. А в июле Дэвис угрожал сотрудникам на автозаправочной станции.

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#чп
#рыба
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Минздрав Дагестана опроверг сообщение о гибели пострадавшего полицейского
30 октября 2023, 16:31

Фото: iStock/VILevi

Минздрав Дагестана опроверг сообщение о гибели полицейского, пострадавшего при подавлении протестов в аэропорту Махачкалы, об этом сообщает Telegram-канал «ЧТД» со ссылкой на министерство здравоохранения региона.
Напомним, ранее о смерти правоохранителя сообщила заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.

«В Министерстве здравоохранения Дагестана корреспонденту ЧТД сообщили, что информация о погибшем полицейском не соответствует действительности», - прокомментировали ситуацию в «ЧТД».

При этом, в официальном Telegram-канале Минздрава Дагестана сообщается, что в больницах Дагестана находятся пять пострадавших после инцидента в аэропорту Махачкалы, двое их которых - в тяжелом состоянии.

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#дагестан
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#полицейские
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#протесты
#аэропорт
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Скончался один из полицейских, пострадавший во время беспорядков в Махачкале
30 октября 2023, 16:18

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Махачкале скончался один из полицейских, пострадавших во время беспорядков в аэропорту, об этом сообщила заместитель гендиректора по правовой работе Махачкалинского аэропорта Мадина Пирмагомедова.
Напомним, 29 октября в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Митингующие требовали изгнать евреев из республики. Также жители Дагестана проверяли паспорта у пассажиров, которые выезжали из аэропорта машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля.

Протест пришлось разгонять с привлечение правоохранительных органов. В результате, пострадали 9 полицейских, двое из них находятся в больнице.

Один из пострадавших скончался. По словам Пирмагомедовой, его ударили камнем по голове. Врачам не удалось спасти жизнь полицейского.

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#дагестан
#полицейские
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#протесты
#аэропорт
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Магазин вейпов и кальянов загорелся в районе станции метро Бауманская в Москве
30 октября 2023, 16:02

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Магазин вейпов и кальянов загорелся в районе станции метро Бауманская в Москве. Из одноэтажного здания на улице Ладожская валит густой чёрный дым. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что рядом с магазином находится кофейня. К месту происшествия едут экстренные службы.

Напомним, один человек погиб, ещё один пострадал во время возгорания на нефтерезервуаре в Коми. ЧП случилось на объекте в районе поселка Возей в Усинске. Возгорание вспыхнуло во время проведения огневых работ. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.

В МЧС России сообщили, что возгорание в Коми, которое возникло на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре, откуда, по данным региональных властей, огонь перекинулся на соседний резервуар с нефтью, локализовано.

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#человек
#происшествия
#пожар
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В Польше задержали норвежского радикала, ехавшего воевать на Украину
30 октября 2023, 15:57

Фото: iStock/BrianAJackson

Норвежского радикала, намеревавшегося воевать на Украине задержали в Польше. Об этом сообщили в пресс-службе министра-координатора спецслужб Польши.
Сообщается, что задержанный находился в прямом контакте с неонацистскими группами. Он пытался перебраться на Украину и присоединиться к Международному легиону территориальной обороны Украины.

Отмечается, что радикала экстрадируют в Норвегию. По информации пресс-службы, во время своего прошлого визита на Украину норвежец снимал снаряжение с тел солдат ВС России.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе сотрудники ФСБ задержали сотрудника частного охранного предприятия, планировавшего воевать на стороне Украины. 

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#фсб
#предприятия
#сотрудники
#новости
#солдат
#украина
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В Подмосковье женщине на голову упал беспилотник
30 октября 2023, 15:20

Фото: iStock/valio84sl

Женщина выходила из своего дома в деревне Манушкино под Чеховом.
Shot пишет, что в этот момент ей на голову с крыши свалилась куча снега, и сверху приземлился дрон небольшого размера — 20х20 см. Женщина серьёзно не пострадала, отделалась только испугом.
 
Полицейские установили модель коптера. Им оказался YLR/C с двойной камерой. Такую модель зачастую родители покупают детям в качестве игрушки. Владельца дрона в данный момент ищут.

Ранее сообщалось, что российские ученые разработали метод полного уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), если они оказываются в руках противника. Предлагается внедрение воспламеняемых наночастиц металла в корпус изготовленный из пластмассы, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РХТУ имени Менделеева.

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#бпла
#подмосковье
#беспилотник
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В Индии столкнулись поезда, погибли 13 человек
30 октября 2023, 15:10

Фото: iStock/gorodenkoff

В крупной железно-дорожной аварии в Индии скончались 13 человек, пострадали 50.
Авария случилась в штате Андхра-Прадеш. В пассажирский состав, который стоял на светофоре, врезался другой поезд. После сильного удара 3 вагона сошли с рельсов.  
 
По предварительной версии, машинист пассажирского состава не увидел зелёный свет и вовремя не тронулся с места.

Ранее во время взрыва на шахте имени Костенко в Караганде погибли 45 человек. Об этом сообщает МЧС Республики Казахстан. Тела 45 погибших шахтёров найдены, продолжаются поиски одного шахтера.

Поисковые работы ведутся в районе двух добычных участков, которые расположены на расстоянии порядка 6 км друг от друга. Видимых очагов горения в шахте не нашли.

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#индия
#авария
#поезд
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В Екатеринбурге школьник, провалившийся в колодец с кипятком, находится на ИВЛ
30 октября 2023, 14:59

Фото: istockphoto/sudok1

В Минздраве Свердловской области сообщили о состоянии школьника, получившего ожоги при падении в колодец с кипятком.
14-летний мальчик в тяжелом состоянии. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Школьник остается в ожоговом отделении реанимации. Подросток находится на ИВЛ. Медики ежедневно делают перевязки и необходимые процедуры. У подростка диагностированы ожоги 50% тела.
 
Напомним, ЧП случилось 26 октября. 14-летний мальчик шёл по улице и во дворе одного из домов упал в открытый люк коллектора с горячей водой. Мальчика спас водитель такси, который вытащил ребёнка из воды. На помощь школьнику поспешили врачи скорой помощи, которые проезжали мимо.

Ранее под Хабаровском подростку оторвало пальцы из-за выброшенных пенсионером запалов. Один из запалов сработал в руках подростка. Школьнику ампутировали два пальца.

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#чп
#екатеринбург
#подростки
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В Питере террорист угрожал взорвать ветклинику игрушечной гранатой, но отвлекся на кота
В Питере задержали мужчину, который угрожал людям в ветклинике муляжом гранаты
30 октября 2023, 14:53

Фото: istock / Nils Jacobi

В Санкт-Петербурге был замечен «вежливый террорист», который угрожал взорвать ветеринарную клинику, но засмотрелся на кота.
Мужчина зашел в ветклинику «Ситивет» на улице Дыбенко и предлагал продавщице приобрести какую-то мазь. Женщина отказалась и тот решил показать ей гранату. Сотрудница перепугалась и не сразу смогла сразу отыскать тревожную кнопку. Пока она пыталась это сделать, террорист решил пообщаться с котиком одно из посетителей. Ему он тоже предложил гранату, оно поняв, что спроса нет, попрощался и ушел.

«Вот такая мазь есть, стоит 50 рублей. Хотите в полцены взять? Это очень важно. Жалко... Ладненько, всего доброго! А вам такие вещи нужны? А вот так? (Достал гранату.) Жалко. Ладненько, всего доброго», — цитирует террориста портал Life.ru.
Мужчину задержала полиция по горячим следам. Террористом оказался 37-летний Евгений Ершов, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Граната оказалась муляжом. На него составили протокол за мелкое хулиганство, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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