МЧС: 200 человек эвакуировали из горящего здания на ВДНХ

Фото: iStock/MaboHH
Сотрудники МЧС России оперативно ликвидировали крупный пожар, разгоревшийся на ВДНХ. Из горящего здания было эвакуировано порядка 200 человек. Пострадавших нет. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале ведомства.
«Возгорание произошло в административном здании на проспекте Мира на площади 10 кв. метров», - говорится в сообщении.
Также уточняется, что еще до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания было эвакуировано около 200 человек. По предварительным данным, пострадавших нет.
Читайте также:
При пожаре в Красногорске полностью сгорела крыша жилого дома
Туристический автобус сгорел в Петроградском районе Петербурга
В Туапсе в шашлычной вспыхнул пожар
Элина Позднякова