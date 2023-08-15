МЧС Дагестана опровергло сообщения о повторном вызове пожарных на место взрыва

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МЧС Дагестана опровергло информацию о том, что на место разрушенной АЗС в Махачкале едут пожарные из-за задымления руин. Об этом сообщила руководитель пресс-службы ГУ МЧС по республике Тамила Газимагомедова.
Ранее в СК РФ сообщили, что нарушение хранения агрохимикатов с пожароопасными характеристиками может быть одной из причин взрыва в Махачкале. В ведомстве отметили, что окончательные выводы о причинах трагедии будут сделаны по результатам экспертиз и следственных действий.
Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 35 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. 17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы. Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.
По информации Минздрава Дагестана, более 600 доноров сдали кровь на республиканской станции переливания в Махачкале.
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Напомним, взрыв на АЗС под Махачкалой произошел в понедельник вечером. Ранее сообщалось о 35 погибших в результате происшествия и 102 пострадавших. 17 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале будут транспортированы в медицинские центры Москвы. Глава Республики Дагестан объявил 15 августа днем траура, в связи с трагедией на АЗС.
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Екатерина Коршунова