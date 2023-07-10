МЧС эвакуирует жителей поселка Мирный федеральной территории Сириус из-за подтоплений;

Фото: Фотобанк Московской области
Спасательные службы из-за наводнения организуют эвакуацию населения из поселка Мирный, который относится к федеральной территории Сириус, информирует телеграм-канал МЧС России.
В поселке Мирный под воду попали около 150 приусадебных участков и домов, в то время как 13 улиц были частично затоплены.
В рамках мероприятий по устранению последствий стихийного бедствия задействованы 146 специалистов и 55 единиц оборудования.
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«На месте происшествия действуют 10 оперативных групп, состоящих из представителей местной администрации и Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Специалисты МЧС России занимаются откачкой воды с использованием специализированной техники. Процесс эвакуации жителей активно ведется. Во временных пристанищах уже размещено 54 человека, включая 15 детей», — говорится в заявлении.
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Артем Кузьмин