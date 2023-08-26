МЧС локализовало пожар на площади 750 квадратных метров в Кемерове

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В Кемерове локализовали пожар, который произошёл на складе с пиротехникой. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС России.
Отмечается, что на месте происшествия работают более 30 человек и 11 единиц техники.
Напомним, мощный пожар со звуками разрывов произошел в Кемерово. Произошло возгорание склада пиротехники на улице Терешковой. Здание обрушилось, так как не выдержали его конструкции.
Ранее крупный пожар произошел в подмосковном Нахабино, где загорелся ангар на строительном рынке. Густой дым наблюдали местные жители за несколько километров от места возгорания. Возгорание удалось локализовать. Площадь пожара составила 750 кв м. По предварительным данным, пострадавших нет.
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Напомним, мощный пожар со звуками разрывов произошел в Кемерово. Произошло возгорание склада пиротехники на улице Терешковой. Здание обрушилось, так как не выдержали его конструкции.
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Екатерина Коршунова