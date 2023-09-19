МЧС: На Камчатке пропали шестеро туристов, их уже ищут спасатели

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Спасатели МЧС России ищут на Камчатке шестерых туристов, которые не вышли в назначенный день к стоянке своего маршрута. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
Группа отправилась в поход со стоянки «Копыто» в районе вулкана Толбачик ещё 14 сентября, однако в назначенный день к стоянке «Клешня» так и не добрались. В настоящее время какая-либо связь с путешественниками отсутствует.
К месту предполагаемых поисков на высокопроходимой технике уже выдвинулись специалисты Поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также Камчатского спасательного центра. К вылету готов и вертолёт Ми-8, сообщили в ведомстве.
Ранее в Пинежском районе Архангельской области нашли тринадцатилетнего мальчика, который пропал утром 17 сентября во время сбора грибов с отцом и дедом. Мальчик жив, его состояние удовлетворительное.
UPD. МЧС сообщило, что все шестеро пропавших туристов найдены и не нуждаются в медицинской помощи
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К месту предполагаемых поисков на высокопроходимой технике уже выдвинулись специалисты Поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, а также Камчатского спасательного центра. К вылету готов и вертолёт Ми-8, сообщили в ведомстве.
UPD. МЧС сообщило, что все шестеро пропавших туристов найдены и не нуждаются в медицинской помощи
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Артем Путинцев