МЧС назвало сёла в Крыму, из которых эвакуируют более двух тысяч жителей

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В Кировском районе Крыма из-за пожара на полигоне эвакуируют жителей сел Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное,. Об этом говорится в сообщении регионального МЧС.
Ранее глава полуострова Сергей Аксенов сообщал, что жители нескольких населенных пунктов будут эвакуированы из-за мощного пожара на полигоне в Кировском районе. По информации советника главы Крыма Олега Крючкова, люди будут размещены в ПВР в школе села Первомайское и школе в селе Кировском.
Людей обеспечат горячим питанием и всем необходимым.
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«В Кировском р-не проводится эвакуация граждан из с. Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное. Всего около 2225 человек», - говорится в сообщении ведомства.
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Элина Позднякова