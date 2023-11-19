МЧС отчиталось об эвакуированных из сектора Газа россиянах. 

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Специальный борт МЧС России привезет еще 117 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщили в телеграм-канале министерства.
В МЧС рассказали, что в настоящее время психологи и врачи оказывают гражданам всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают едой и водой.
Отмечается, что всего из зоны конфликта на Ближнем Востоке на данный момент удалось эвакуировать более 550 человек.
Напомним, что в столичном аэропорту Домодедово прилетел спецборт МЧС, на борту которого находятся 120 эвакуированных из сектора Газы граждан России. Во время полета за эвакуированными наблюдали медики и психологи МЧС. После прохождения таможенного контроля россияне смогут самостоятельно выйти из аэропорта или приехать в пункт временного размещения.
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Дана Игумнова