МЧС: Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 30 гектаров, его тушат 400 человек

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Площадь масштабного лесного пожара в Геленджике возросла уже до 30 гектаров, в его тушении задействовано более 400 человек и 70 единиц техники, включая два вертолета Ми-8. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Тушение осложняется сильным ветром с порывами до 30 м/с и сложно-пересеченным рельефом местности. Тем не менее, угрозы объектам инфраструктуры нет, как нет и пострадавших.
По сведениям «Коммерсанта», причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Местный житель нарушил технику безопасности, готовя электрокабель к продаже, что вызвало возгорание земляной подстилки, а оттуда пламя перекинулось на лесной массив. Сейчас мужчина уже задержан, с ним проводятся следственные действия.
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