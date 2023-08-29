МЧС: Площадь лесного пожара в Геленджике выросла уже до пяти гектаров

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В Геленджике продолжают тушить природный пожар в микрорайоне Бобрукова Щель, площадь которого увеличилась уже до пяти гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
«Группировка пожарных увеличена до 195 человек и 45 единиц техники. Вертолет Ми-8 МЧС России совершил 27 сбросов, более 130 тонн воды», — отметили в ведомстве. Как рассказал мэр Геленджика Алексей Богодистов, огонь распространяется очень быстро из-за сильных порывов ветра, которые в горах достигают 25 — 30 метров в секунду.
По сведениям «Коммерсанта», причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Местный житель нарушил технику безопасности, готовя электрокабель к продаже, что вызвало возгорание земляной подстилки, а оттуда пламя перекинулось на лесной массив. Сейчас мужчина уже задержан, с ним проводятся следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Греции в лесном пожаре погибли 18 человек. По предварительной версии, погибшие являются нелегальными мигрантами, сообщает заместитель пресс-секретаря пожарной охраны страны Иоаннис Артопиос.
Пожары в Греции приобрели катастрофический масштаб. На севере страны огонь подошёл к поселениям и уничтожил несколько домов. Деревенских жителей эвакуируют. Самостоятельно выбраться им не удастся из-за едкого дыма на дорогах. Огонь не получается взять под контроль, несмотря на усилия спасателей и авиации.
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По сведениям «Коммерсанта», причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Местный житель нарушил технику безопасности, готовя электрокабель к продаже, что вызвало возгорание земляной подстилки, а оттуда пламя перекинулось на лесной массив. Сейчас мужчина уже задержан, с ним проводятся следственные действия.
Пожары в Греции приобрели катастрофический масштаб. На севере страны огонь подошёл к поселениям и уничтожил несколько домов. Деревенских жителей эвакуируют. Самостоятельно выбраться им не удастся из-за едкого дыма на дорогах. Огонь не получается взять под контроль, несмотря на усилия спасателей и авиации.
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Артем Путинцев