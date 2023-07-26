МЧС предупредило жителей Подмосковья о ливне, грозе и граде до конца дня

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В Московской области 26 июля с 11:00 до конца суток ожидаются неблагоприятные метеорологические условия – дождь, ливень, гроза и град. При грозе порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, предупредили в пресс-службе МЧС.
Жителям Подмосковья посоветовали при дожде по возможности оставаться дома или в укрытии. На улице следует использовать средства индивидуальной защиты – зонт, плащ и резиновые сапоги.
Если во время ливня водитель передвигается на автомобиле, лучше припарковать его у обочины, включить аварийные огни и переждать сильный дождь. Не нужно пытаться преодолеть подтопленные участки.
При грозе нельзя прятаться от молнии под одиноко стоящим деревом, высокими металлическими конструкциями. Молния никогда не попадает в кустарник, поэтому лучше укрыться под ним.
Нельзя разговаривать по телефону, так как молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Во время ударов молнии не стоит подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне.
В доме в сельской местности необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Нельзя стоять рядом с окном. Следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
При граде по возможности не нужно выходить из дома, а находясь на улице, лучше постараться выбрать укрытие. Если это невозможно, надо защитить голову от ударов градин – прикройте её руками, сумкой или одеждой. Ни в коем случае нельзя покидать во время града автомобиль.
При порывистом ветре машину нужно поставить в гараж, а при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения, рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП и потенциально опасных промышленных объектов.
Главное – сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости можно обратиться в Главное управление МЧС России по телефонам 8 (498)-505-41-70 и 112.
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Если во время ливня водитель передвигается на автомобиле, лучше припарковать его у обочины, включить аварийные огни и переждать сильный дождь. Не нужно пытаться преодолеть подтопленные участки.
Нельзя разговаривать по телефону, так как молния иногда попадает в натянутые между столбами провода. Во время ударов молнии не стоит подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне.
В доме в сельской местности необходимо закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Нельзя стоять рядом с окном. Следует выключить телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
При граде по возможности не нужно выходить из дома, а находясь на улице, лучше постараться выбрать укрытие. Если это невозможно, надо защитить голову от ударов градин – прикройте её руками, сумкой или одеждой. Ни в коем случае нельзя покидать во время града автомобиль.
При порывистом ветре машину нужно поставить в гараж, а при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев и слабо укреплённых конструкций. Находясь на улице, нужно обходить шаткие строения, рекламные щиты и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, ЛЭП и потенциально опасных промышленных объектов.
Главное – сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости можно обратиться в Главное управление МЧС России по телефонам 8 (498)-505-41-70 и 112.
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Лора Луганская