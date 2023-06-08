МЧС России: Пожарные в Бурятии спасли котенка и пристроили его на работу





В Бурятии пожарные из части №73 спасли котенка, а потом оставили его у себя «работать» внештатным психологом. Об этом 8 июня сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.Котенок на момент, когда его нашли спасатели во время тушения пожара, уже сильно надышался дымом и ​все, что он мог — это мяукать из последних сил.«Боевые товарищи отмыли котенка, отогрели и уже не смогли с ним расстаться. Теперь пушистик, ему дали имя Бума, живет в пожарной части и "работает" внештатным психологом», — отмечает ведомство.