МЧС России: Пожарные в Бурятии спасли котенка и пристроили его на работу

Теперь пушистик работает в пожарной части внештатным психологом
В Бурятии пожарные из части №73 спасли котенка, а потом оставили его у себя «работать» внештатным психологом. Об этом 8 июня сообщает официальный Telegram-канал МЧС России.
Котенок на момент, когда его нашли спасатели во время тушения пожара, уже сильно надышался дымом и все, что он мог — это мяукать из последних сил.
«Боевые товарищи отмыли котенка, отогрели и уже не смогли с ним расстаться. Теперь пушистик, ему дали имя Бума, живет в пожарной части и "работает" внештатным психологом», — отмечает ведомство.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Тюмени 2 мая погиб знаменитый на всю страну кот-пожарный Семен. Как рассказали сотрудники тюменской 135-й пожарной части, где жил кот, Семен находился на улице неподалеку от оживленной трассы, где попал под колеса проезжавшего там автомобиля.
Котенок на момент, когда его нашли спасатели во время тушения пожара, уже сильно надышался дымом и все, что он мог — это мяукать из последних сил.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что в Тюмени 2 мая погиб знаменитый на всю страну кот-пожарный Семен. Как рассказали сотрудники тюменской 135-й пожарной части, где жил кот, Семен находился на улице неподалеку от оживленной трассы, где попал под колеса проезжавшего там автомобиля.
Артем Путинцев