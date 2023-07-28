МЧС: семь человек госпитализированы после взрыва в Таганроге

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В МЧС России сообщили, что в результате взрыва в Таганроге семь человек были доставлены в медицинские учреждения. Всего известно о 12 пострадавших, передает РИА Новости.
«Количество человек, направленных в медицинские учреждения, увеличилось до семи», - говорится в сообщении.
По предварительным данным, шесть человек из числа госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести.
При этом губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея.
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