МЧС сообщило о локализации пожара площадью более 1 тыс. квадратных метров на крыше дома в Омске

Фото: Фотобанк Московской области
Пожар, охвативший крышу пятиэтажного жилого дома в Омске, локализован на площади 1 125 кв. метров, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
Возгорание произошло на набережной, по адресу Бульвар Победы, 3. Из здания были эвакуированы 60 человек, ещё 3 спасены пожарно-спасательными подразделениями.
Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, для тех, кому необходим ночлег, подготовили пункт временного размещения в гимназии №115.
Причины пожара в настоящее время устанавливаются.
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Как сообщил мэр Омска Сергей Шелест, для тех, кому необходим ночлег, подготовили пункт временного размещения в гимназии №115.
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Артем Путинцев