МЧС сообщило о локализации пожара в многоэтажном жилом доме в Махачкале

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Пожарные cмогли ликвидировать открытое горение в многоквартирном жилом доме в Махачкале после взрыва газа. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, рассказали в главке ведомства по Дагестану. Также отмечается, что здание было построено незаконно и не введено в эксплуатацию.
Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, 10 спасли. Причиной взрыва могла стать разгерметизация газового баллона, прокуратура республики уже организовала проверку.
Ранее пожар разгорелся в 12-этажном жилом доме в Саратове. В настоящий момент в ликвидации пожара принимают участие 42 сотрудника и пять единиц техники. Из горящего здания эвакуировали 45 человек.
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Сотрудники МЧС эвакуировали 70 человек, 10 спасли. Причиной взрыва могла стать разгерметизация газового баллона, прокуратура республики уже организовала проверку.
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Артем Путинцев