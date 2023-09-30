МЧС сняло шестерых человек со сломавшегося высотного аттракциона в Ставрополе

Фото: МЧС России
Сотрудники МЧС России эвакуировали всех шестерых людей (включая одного ребёнка), которые застряли в высотном аттракционе в одном из парков Ставрополя на высоте 35 метров. К счастью, никто не пострадал, но причины ЧП уже выясняются.
Аттракцион «Властелин небес» является самым высоким в парке Победы в Ставрополе. Его высота составляет 51 метр.
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