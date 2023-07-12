МЧС Свердловской области: в Екатеринбурге потушен пожар на площади в 1,5 тыс. квадратных метров

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Уральские пожарные ликвидировали открытое горение на площадке в Екатеринбурге под линией электропередачи, где горели деревянные поддоны и строительные бытовки на площади 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщили 12 июля в ГУ МЧС. по Свердловской области
В ликвидации огня принимало участие в общей сложности 15 единиц спецтехники и 47 человек личного состава.
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