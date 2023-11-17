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МЧС: Тело второго шахтёра подняли на поверхность в Забайкалье

17 ноября 2023, 07:39
Фото: iStock/Soumen Hazra

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Забайкалье тело второго шахтёра, погибшего в результате частичного обрушения шахты, подняли на поверхность, об этом сообщает МЧС по региону.
«Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность», - прокомментировали ситуацию представители МЧС.

Напомним, по информации Telegram-канала Babr Mash, трагедия произошла в Балейском районе Забайкальского края на Верхне-Алиинском месторождении. В результате обрушения, погибли двое рабочих. Их тела уже извлекли из-под завалов.


При этом, как отметили в Следственном комитете по региону, обрушение произошло около 10:00 (04:00 по московскому времени), следователи проводят проверку по факту произошедшего.

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#трагедия
#мчс
#следователи
#тела
#рабочие
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В Балашихе задержали школьницу, которая планировала устроить стрельбу в местной школе
17 ноября 2023, 08:19

Фото: iStock/Savusia Konstantin

14-летняя восьмиклассница готовилась к нападению на школу №15 в Балашихе.
Baza пишет, что сотрудники спецслужб обнаружили в соцсетях несколько её публикаций. Они свидетельствовали о её повышенном интересе к движению «Колумбайн»*. Также девочка искала в сети предметы для совершения нападения. Во время обысков в квартире изъяли два ножа (тактический и охотничий), самодельный предмет с выходящим из него фитилем, телефон и флешку.

В смартфоне было много фотографий с Харрисом и Клиболдом, большое количество подписок на тематические группы. У школьницы изъяли две футболки с надписями WRATH («гнев») и NATURAL SELECTION («естественный отбор»).

Возбуждены уголовные дела по статьям «приготовление к убийству» и «организация террористической деятельности». Школьница задержана.

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#балашиха
#стрельба
#школа
#школьники
#дети
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Минздрав: В ДТП на свердловской трассе пострадали девять человек
17 ноября 2023, 08:18

Фото: iStock/GummyBone

При столкновении двух автомобилей на трассе в Свердловской области пострадали девять человек, об этом сообщили в Минздраве региона.
По информации ведомства, авария произошла на 191-м км трассы Серов — Екатеринбург. В результате столкновения одна из машин загорелась. 

«В результате ДТП одна из машин загорелась. Пятеро (пострадавших) доставлены в реанимационное отделение, четверо — в хирургическое отделение», — прокомментировал ситуацию Telegram-канал «Здоровье уральцев. Минздрав Свердловской области».

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, причины аварии устанавливаются. 

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#екатеринбург
#пострадавшие
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В Хабаровске задержали 15-летнего школьника, готовившего теракт в воинской части
17 ноября 2023, 07:50

Фото: iStock/PamWalker68

В Хабаровске задержали 15-летнего подростка, который готовил теракт в воинской части, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, подготовку к теракту школьник начал осенью этого года.

Подросток просматривал в интернете рецепты коктейля Молотова, а также искал единомышленников среди одноклассников, готовых пойти на преступления вместе с ним.

Однако, к счастью, трагедии не суждено было случиться, школьника вовремя вычислили и задержали.  

В настоящий момент девятиклассник находится в следственном изоляторе, правоохранители устанавливают его возможных кураторов.

Против подростка возбудили уголовное дело за подготовку к теракту.

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#подросток
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#задержание
#поджог
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Следственный комитет назвал предварительную причину обрушения дома в Астрахани
СКР: После частичного обрушения дома в Астрахани возбуждено уголовное дело
17 ноября 2023, 06:58

Фото: iStock/blinow61

В Астрахани возбуждено уголовное дело после обрушения подъездов многоэтажного дома. Следователи СУ СКР по региону квалифицировали произошедшее по ч. 1 ст. 109 УК РФ и ст. 168 УК РФ (причинение смерти по неосторожности, а также уничтожение имущества по неосторожности).
В Следственном комитете также назвали предварительную причину произошедшего — ею стало «проведение проведении в одной из квартир <...> неустановленными лицами строительно-ремонтных работ, в результате которых были повреждены несущие конструкции».

Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.

Исполняющий обязанности начальника ГУ МЧС по Астраханской области Виталий Буранов заверил, что разбор завалов планируется закончить в течение ближайших суток.

В свою очередь, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин ввел в областном центре региональный режим ЧС, а также сообщил, что все пострадавшие от обрушения части жильцы обязательно получат финансовую поддержку и временное жилье из маневренного фонда.

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#следственный комитет
#дома
#происшествия
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ТАСС: В Забайкалье после частичного обрушения шахты погибли оба рабочих
17 ноября 2023, 06:25

Фото: iStock/SIYAMA9

Сотрудники Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России подняли на поверхность тело второго шахтёра, который погиб при частичном обрушении на шахте, принадлежащей компании «Омчак». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
Ранее Telegram-канал Babr Mash cообщил о том, что двух горняков завалило при частичном обрушении шахты в Балейском районе Забайкальского края. Шахта находится на Верхне-Алиинском месторождении, где добываются золото, серебро и драгоценные металлы.

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#погибшие
#аварии
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В Амурской области ФСБ задержала иностранца, отправлявшего деньги террористам
17 ноября 2023, 06:13

Фото: iStock/irene_rebrova

Федеральная служба безопасности по Амурской области задержала иностранца, отправлявшего деньги террористам. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Сотрудниками УФСБ России по Амурской области установлен иностранный гражданин М., проживающий на территории Амурской области, который осуществил финансирование организации, признанной в Российской Федерации террористической»,
 — говорится в заявлении ФСБ.

Мужчине уже избрана мера пресечения, он заключен под стражу. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы по статье УК РФ о финансировании терроризма.

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#террористы
#финансирование
#задержание
#фсб
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На Украине снова прогремели взрывы
17 ноября 2023, 05:38

Фото: Victoria_Kotlyarchuk

Взрывы снова прозвучали на Украине. На этот раз – в городе Староконстантинов в Хмельницкой области, где находится военный аэродром, сообщило украинское издание «Страна».
Также сообщалось о взрывах на родине украинского президента Владимира Зеленского — в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в регионе объявлялась воздушная тревога. Кроме того, сирены тревоги звучали в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Николаевской и Черкасской областях Украины.

Ранее издание «Зеркало недели» написало о взрывах на юге Одесской области.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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Один из шахтёров, оказавшихся под завалом в Забайкалье, погиб
17 ноября 2023, 05:25

Фото: iStock/Adam88xx

Один из шахтёров, которого завалило породой на месторождении в Балейском районе Забайкалья, погиб. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю, его тело уже поднято на поверхность, в то время как поиски второго горняка продолжаются до сих пор.
Следственный комитет РФ уже начал ведомственную проверку по факту обрушения. По предварительным данным, имело место нарушение техники безопасности. Гендиректор компании «Омчак», которой принадлежит месторождение, пока никак не прокомментировал ситуацию.

Напомним, что ранее двоих горнорабочих завалило породой при частичном обрушении шахты в Балейском районе Забайкальского края. Шахта находится на Верхне-Алиинском месторождении, где добываются золото, серебро и драгоценные металлы.

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#погибшие
#аварии
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Babr Mash: Двух горняков завалило при частичном обрушении шахты в Забайкалье
17 ноября 2023, 04:14

Фото: iStock/Adam88xx

Двух рабочих завалило при частичном обрушении шахты в Балейском районе Забайкальского края, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Шахта находится на Верхне-Алиинском месторождении, где добываются золото, серебро и драгоценные металлы.
По сообщению канала, один из шахтёров жив, судьба второго пока остаётся неизвестной. Их поисками уже занимаются горноспасатели Кемеровского военизированного горноспасательного отряда МЧС России.

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#аварии
#пострадавшие
#мчс
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Достижения.рф