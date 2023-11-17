МЧС: Тело второго шахтёра подняли на поверхность в Забайкалье

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В Забайкалье тело второго шахтёра, погибшего в результате частичного обрушения шахты, подняли на поверхность, об этом сообщает МЧС по региону.
«Тело второго работника также обнаружено и поднято на поверхность», - прокомментировали ситуацию представители МЧС.
Напомним, по информации Telegram-канала Babr Mash, трагедия произошла в Балейском районе Забайкальского края на Верхне-Алиинском месторождении. В результате обрушения, погибли двое рабочих. Их тела уже извлекли из-под завалов.
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Евгения Парфентьева