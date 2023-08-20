МЧС: Три человека пропали без вести после опрокидывания лодки на реке Енисей в Туве

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В Туве перевернулась лодка на Енисее, три человека пропали без вести. Об этом в своём Telegram-канале сообщает региональный главк МЧС.
Уточняется, что в лодке находилось четыре пассажира. Один из них смог выбраться самостоятельно, трое пропали без вести.
В настоящее время к месту происшествия следуют два катера госинспекции по маломерным судам.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика в Республике Башкортостан погибли четыре человека: водитель легкового автомобиля и три его пассажира. Уточняется, что водитель «легковушки» мог уснуть, что и стало причиной аварии. На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы и другие специалисты.
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Анастасия Чинкова