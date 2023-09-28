МЧС Узбекистана прокомментировало сообщения об авиакатастрофе

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МЧС Узбекистана опровергло сообщения, распространяемые в социальных сетях, о том, что авиакатастрофа была предполагаемой причиной сильного взрыва и пожара на одном из промышленных складов в Ташкенте.
«В некоторых социальных сетях появились фейковые новости о том, что инцидент в Сергелийском районе был результатом авиакатастрофы. Это утверждение не соответствует фактической ситуации», — гласит сообщение МЧС, опубликованное в телеграм-канале ведомства.Согласно уточненным данным, взрыв и последующий пожар произошли на складе, принадлежащем компании ООО «Интер Логистик».
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