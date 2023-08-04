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МЧС: В Хабаровске из-за пожара в торговом центре эвакуировано 200 человек

04 августа 2023, 06:27

Фото: iStock/Diy13

Торговый центр «Атриум» загорелся рано утром 4 августа в Хабаровске, на улице Краснореченской. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю. По предварительной версии, причина пожара — замыкание электропроводки.

«Вызов поступил в 11.38 (хбр). По повышенному рангу пожара к месту происшествия было направлено 9 единиц техники и 32 человека личного состава. В настоящий момент распространение огня остановлено. Проводится дотушивание», — рассказали в cпасательном ведомстве края.

Вероятнее всего, пожар (площадь которого составила 3 квадратных метра, начался из-за замыкания электропроводки и загоревшегося далее утеплителя. Пострадавших в результате инцидента не оказалось, поскольку еще до приезда пожарных 200 посетителей и работников ТЦ смогли эвакуироваться самостоятельно.

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#эвакуация
#торговый центр
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Дроны ВСУ атаковали акваторию Новороссийска
Минобороны: В Новороссийске пресекли попытку ВСУ атаковать военно-морскую базу
04 августа 2023, 07:17

Фото: iStock/Roman Zaika

Минувшей ночью, ВСУ осуществили попытку атаки двумя морскими безэкипажными катерами военно-морской базы в Новороссийске. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В ведомстве также отметили, что все безэкипажные катера противника были уничтожены российскими военнослужащими. Ответным ударом кораблей ВМФ РФ украинская техника была ликвидирована. 

В результате происшествия никто не пострадал. Российские корабли повреждений не получили. 
 
Также, в российском оборонном ведомстве сообщили об отражении атаки 13 БПЛА ВСУ, которые были обнаружены и перехвачены системами ПВО и средствами РЭБ в районе Крымского полуострова.  

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#пво
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Ночью Крым был атакован украинскими беспилотниками
Советник главы Крыма Крючков: В нескольких районах сработали системы ПВО
04 августа 2023, 06:54

Фото: iStock/aapsky

Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о срабатывании систем противовоздушной обороны в нескольких районах республики. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По его словам, системы ПВО обнаружили и перехватили все беспилотники противника. В результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

Ранее сообщалось о взрывах в Новоросийске. Местные жители услышали несколько хлопков. Позже, в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ пытались атаковать военно-морскую базу. Дроны противника были уничтожены. Пострадавших и разрушений, в результате попытки террористического акта - нет. 

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#пво
#дроны
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Жители Новороссийска сообщают о взрывах
04 августа 2023, 05:53

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Жители Новороссийска (Краснодарский край) сообщают о прозвучавших взрывах. По сведениям Telegram-канала «Военный обозреватель», около Мысхако Новороссийска уничтожено несколько надводных БПЛА Вооружённых сил Украины.




Ранее сообщалось, что жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. Позже советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил, что на полуострове в нескольких районах сработала система ПВО. Он добавил, что все объекты были сбиты, а в результате произошедшего повреждений и пострадавших нет.

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ТАСС: В Приморском крае легковушка рухнула в воду при обрушении автомобильного моста
04 августа 2023, 04:42

Фото: Прокуратура Приморского края

В селе Иннокентьевка Приморского края во время дождей рухнул автомобильный мост, по которому в это время проезжал легковой автомобиль Nissan Note. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на краевую прокуратуру.
В автомобиле в это время находились водитель и один пассажир. При падении в место разлома они не пострадали.



На месте происшествия круглосуточно дежурят сотрудники ГИБДД, создан временный объезд. Кроме того, туда уже выехал Лесозаводской межрайонный прокурор Павел Гричановский, который будет координировать работу правоохранителей.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства, дорогу перед мостом с двух сторон размыло ливнями, обрушившимися на Приморский край в последние дни. Так, в некоторых районах выпало до 20 миллиметров осадков.

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#дожди
#автомобиль
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SHOT: Жители Феодосии сообщают о громких взрывах над городом и звуках стрельбы
04 августа 2023, 04:13

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

Жители Феодосии сообщили о громких звуках взрывов в городе. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Cообщается, что очевидцы слышали громкие взрывы и звуки стрельбы. По предварительным данным, в городе сработала система противовоздушной обороны.



Советник главы Крыма Олег Крючков подтвердил информацию о работе систем ПВО сразу в нескольких районах Крыма. «Работают все службы, повреждений и пострадавших нет», — сообщил он.

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#взрывы
#крым
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Нашествие крыс на палатку с шаурмой в Москве попало на видео
04 августа 2023, 03:52

Фото: iStock/Bruce_Li

Крысы заполонили полки с выпечкой внутри палатки с шаурмой на Угрешской улице в Москве возле одноименной станции МЦК, пишет «Лента. ру».
Прецедент попал на видео, опубликованное в Telegram-канале «Первый Московский».



Ранее жители Подольска рассказали о полчищах крыс возле одного из мусорных баков. Позднее управляющая компания «Южный парк» провела дератизацию, а комитет по ЖКХ Подольска принёс подольчанам извинения за доставленные неудобства.

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#происшествие
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В Москве девочка-подросток потеряла сознание, попытавшись похудеть по методике блогерши
Baza: Подросток потеряла сознание, попытавшись похудеть по методике тиктокерши Александры Котской
04 августа 2023, 00:45

Фото: Фотобанк Московской области

13-летняя москвичка потеряла сознание на глазах у матери после того, как предприняла попытку похудеть по методике известной блогерши Александры Котской, у которой более 3 млн подписчиков в TikTok. Об этом сообщает Baza.
В одном из своих роликов Котская рассказывала, как для экстренного похудения за пару часов использовала слабительное. Решив пойти по аналогичному пути, школьница приняла сразу 25 таблеток препарата, после чего потеряла сознание.

Всё это случилось на глазах у матери девочки, которая решила, что дочь решила таким образом свести счёты с жизнью. Однако когда подросток пришла в себя, то объяснила, что всего лишь пыталась похудеть популярным в интернете способом.



Сама Котская, узнав о случившемся, рассказала в своих соцсетях, что история с похудением с помощью слабительного — реальна, но она рассказывала ее исключительно в качестве шутки.

«Не делайте все, о чем говорят в интернете. Ни одно мое видео не является инструкцией к какому‑то действию. Это все смех. Эти истории реальны, но это было чисто ради юмора», — заявила тиктокерша.

Кроме того, она попросила пострадавшую девочку написать ей, и пообещала провести с ней профилактическую беседу о том, что «так делать нельзя».

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#блогер
#москва
#происшествия
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Трамп прибыл в суд в Вашингтоне
Дональд Трамп прибыл в суд Вашингтоне, чтобы выслушать новые обвинения по делу о штурме Капитолия
03 августа 2023, 22:42

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Бывший американский лидер Дональд Трамп прибыл в суд столичного округа Колумбия, чтобы выслушать новые обвинения по делу о штурме Капитолия, сообщает «РИА Новости».
Ранее Трамп заявил, что нынешний глава США Джо Байден приказал выдвинуть против него столько обвинений, сколько можно выдумать. 

«Джо Байден указал генеральному прокурору обвинить лидирующего республиканского номинанта и бывшего президента Соединенных Штатов, меня, в стольких преступлениях, сколько может быть выдумано», - заявил Трамп. 

Напомним, Трампа обвиняют в попытках удержать власть и причастности к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Также бывшего главу Белого дома будут судить за попытку отменить выборы 2020 года и подорвать законные результаты голосования.

Отметим, что американский политик не признает вину ни по одному пункту обвинения, которые ему инкриминируют. Выдвинутые судом обвинительные пункты он назвал «антиамериканской охотой на ведьм», а также сравнил действия нынешних американских властей с нацистской Германией.   

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#дональд трамп
#сша
#суд
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Крупный град в Краснодарском крае повредил 236 домов
Град, прошедший в Краснодарском крае, повредил 236 домовладений
03 августа 2023, 22:21

Фото: iStock/Anneliese Gruenwald-Maerkl

На Апшеронский район Краснодарского края обрушился крупный град, в результате которого пострадало множество зданий, сообщили в пресс-службе районной администрации.
«Сегодня в Апшеронском районе наблюдались сильные осадки в виде дождя и крупного града. Эпицентр пришелся на село Черниговское, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом», - прокомментировали ситуацию представители администрации.  

В настоящий момент известно о 236 домовладениях, которые получили повреждения разной степени в результате природного явления.

Отмечается, что комиссия по оценке ущерба начнет свою работу 4 августа.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае мощный град пробил крышу здания местной администрации. Град коснулся и имущества простых людей – местных жителей повыбивало стекла в автомобилях.

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#град
#краснодарский край
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