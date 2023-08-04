МЧС: В Хабаровске из-за пожара в торговом центре эвакуировано 200 человек

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Торговый центр «Атриум» загорелся рано утром 4 августа в Хабаровске, на улице Краснореченской. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Хабаровскому краю. По предварительной версии, причина пожара — замыкание электропроводки.
«Вызов поступил в 11.38 (хбр). По повышенному рангу пожара к месту происшествия было направлено 9 единиц техники и 32 человека личного состава. В настоящий момент распространение огня остановлено. Проводится дотушивание», — рассказали в cпасательном ведомстве края.Вероятнее всего, пожар (площадь которого составила 3 квадратных метра, начался из-за замыкания электропроводки и загоревшегося далее утеплителя. Пострадавших в результате инцидента не оказалось, поскольку еще до приезда пожарных 200 посетителей и работников ТЦ смогли эвакуироваться самостоятельно.
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