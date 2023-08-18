МЧС: В Иркутской области загорелся гипермаркет на площади 800 кв. м

Фото: iStock/MattGush
В городе Усть-Илимск Иркутской области произошел пожар в гипермаркете. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону.
«В 09:15 (04:15 мск) в пожарно-спасательную службу города Усть-Илимска поступило сообщение о пожаре в здании гипермаркета «Экономия» на улице 50 лет ВЛКСМ. Площадь пожара в настоящее время составляет 800 кв. м», — проинформировали экстренные службы.
Семь человек самостоятельно эвакуировались из здания до прибытия МЧС. Информация о пострадавших отсутствует. На месте происшествия работают семь пожарных расчетов и 18 спасателей.
Читайте также:
МЧС сообщило о ликвидации пожара на двухпалубной яхте в Санкт-Петербурге
В Кемеровской области 15-летнего подростка нашли мёртвым в тайге
В Европе незнакомец изнасиловал пьяную туристку на пляже
Диана Аванесян