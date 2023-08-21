МЧС: В подмосковном Ногинске горит склад с лакокрасочными изделиями

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В Подмосковном посёлке Богородское вспыхнул пожар на складе с лакокрасочными изделиями. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России.
В настоящее время огнём охвачена площадь в две тысячи квадратных метров. Тушение происходит в тяжёлых условиях из-за сложной планировки помещений склада, который переполнен находящимися внутри лакокрасочными изделиями.
К ликвидации возгорания привлечены 80 специалистов МЧС и 25 единиц техники.
Очевидцы происшествия сообщают о густом дыме и ярком пламени, доносящимся из здания склада.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло на втором этаже склада в Богородском. Изначально огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров.
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К ликвидации возгорания привлечены 80 специалистов МЧС и 25 единиц техники.
Ранее сообщалось, что возгорание произошло на втором этаже склада в Богородском. Изначально огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров.
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Анастасия Чинкова