МЧС: В Подольске произошёл пожар на складе Ozon

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В подмосковном Подольске горят коробки с посылками на складе Ozon. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МЧС РФ.
Уточняется, что пожар распространился на площади в 375 квадратных метров в шестиэтажном здании склада Ozon. Все сотрудники были экстренно эвакуированы.
На месте происшествия работает 91 человек, 34 единицы техники. Кроме того, тушение производят 43 сотрудника МЧС и 16 единиц пожарной техники.
Позднее специалистами ГКУ МО «Мособлпожспас» будут проведены измерения на уровень загрязнённости воздуха вблизи источника возгорания.
Ранее сообщалось, что в московском «Ашане» произошло возгорание на подземной парковке. Людей экстренно эвакуировали, пострадавших нет.
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На месте происшествия работает 91 человек, 34 единицы техники. Кроме того, тушение производят 43 сотрудника МЧС и 16 единиц пожарной техники.
Ранее сообщалось, что в московском «Ашане» произошло возгорание на подземной парковке. Людей экстренно эвакуировали, пострадавших нет.
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Анастасия Чинкова