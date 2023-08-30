МЧС: В Пскове загорелись два военно-транспортных самолёта Ил-76

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Два военно-транспортных самолёта Ил-76 загорелись в Пскове, сообщает региональное управление МЧС России.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщал, что все рейсы в аэропорту отменены до выяснения характера возможного повреждения ВПП. Предварительно, серьезных повреждений нет. По его словам, если все в порядке, в четверг аэропорт возобновит свою работу.
В своём Telegram-канале Ведерников официально подтвердил, что Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. По предварительной информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Псков с помощью более чем десятка беспилотников, предположительно запущенных со стороны Латвии либо Эстонии.
Аэропорт Пскова — совместного базирования (то есть там одновременно находятся и гражданские, и военные самолеты), и находится в ведении Минобороны. В частности, там дислоцируется 334-й военно-транспортный полк, вооруженный Ил-76.
В соцсетях распространилась информация о том, что в Пскове якобы был нанесен удар по расположению Второй бригады спецназа ГРУ (находится на территории военной части №64044). Официального подтверждения этих данных нет, ранее местные жители сообщали лишь о пожаре на территории военной части.
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В аэропорту Пскова Минобороны отбивает атаку беспилотников
В своём Telegram-канале Ведерников официально подтвердил, что Минобороны в Псковском аэропорту отражает атаку беспилотников. По предварительной информации, Вооружённые силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Псков с помощью более чем десятка беспилотников, предположительно запущенных со стороны Латвии либо Эстонии.
В соцсетях распространилась информация о том, что в Пскове якобы был нанесен удар по расположению Второй бригады спецназа ГРУ (находится на территории военной части №64044). Официального подтверждения этих данных нет, ранее местные жители сообщали лишь о пожаре на территории военной части.
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В аэропорту Пскова Минобороны отбивает атаку беспилотников
Артем Путинцев