МЧС: в Великом Новгороде потушили пожар на Лужской теплоэлектроцентрали

Фото: Фотобанк Московской области
В городе Великий Новгород успешно локализовали пожар на Лужской ТЭЦ, сообщил Telegram-канал Министерства по Чрезвычайным Ситуациям (МЧС).
«Пожарные подразделения МЧС России успешно справились с возгоранием на территории Лужской теплоэлектроцентрали в Новгородской области», — указано в сообщении.По информации ведомства, жертв и пострадавших нет.
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