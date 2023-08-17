МЧС: В Волгограде ликвидировали пожар на заводе «Красный Октябрь»

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Пожар, вспыхнувший на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Причиной пожара стало возгорание масляного трансформатора объёмом 15 тонн. Для устранения возгорания пожарные использовали пену, уточнил начальник ГУ МЧС по региону Николай Любавин.
В настоящее время пожар полностью ликвидирован, однако установление причин происшествия продолжается. Пострадавших и погибших нет.
Ранее сообщалось, что в Краснооктябрьском районе Волгограда вспыхнул пожар на заводе «Красный Октябрь». Причиной происшествия стало возгорание трансформаторного масла, которое разлилось на 50 кв. м.
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В настоящее время пожар полностью ликвидирован, однако установление причин происшествия продолжается. Пострадавших и погибших нет.
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Анастасия Чинкова