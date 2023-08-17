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МЧС: В Волгограде ликвидировали пожар на заводе «Красный Октябрь»

17 августа 2023, 11:59

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар, вспыхнувший на территории завода «Красный Октябрь» в Волгограде ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Волгоградской области.
Причиной пожара стало возгорание масляного трансформатора объёмом 15 тонн. Для устранения возгорания пожарные использовали пену, уточнил начальник ГУ МЧС по региону Николай Любавин.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован, однако установление причин происшествия продолжается. Пострадавших и погибших нет.


Ранее сообщалось, что в Краснооктябрьском районе Волгограда вспыхнул пожар на заводе «Красный Октябрь». Причиной происшествия стало возгорание трансформаторного масла, которое разлилось на 50 кв. м.

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#пожар
#мчс
#пожарные
#происшествие
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Суд оштрафовал Google за отказ от удаления фейков об СВО
17 августа 2023, 12:33

Фото: iStock/SpVVK

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев оштрафовал Google на три млн рублей за неудаление запрещённого фейкового контента из YouTube. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что компания отказалась удалять фейковые видеоролики о специальной военной операции, в частности о событиях в Херсонской области и об украинских детях.

Кроме того, на YouTube размещены ролики для несовершеннолетних о том, как можно незаконно пробраться на охраняемые объекты. Такого рода материалы представляют опасность для жизни и здоровья подростков.

Ранее суд уже выдвигал обвинения Google на четыре млн рублей за неуплату антимонопольного штрафа.

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#суд
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#штраф
#сво
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ФСБ: В Псковской области задержали шпиона, работающего на СБУ
17 августа 2023, 12:12

Фото: iStock/blinow61

В Псковской области сотрудники УФСБ пресекли попытку совершения шпионажа в отношении России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Житель Днепропетровска планировал собирать информацию о работе российских пограничников и гражданах Украины, работающих на российские правоохранительные органы. Затем он должен был направить полученные данные украинским спецслужбам. Однако сотрудники УФСБ оперативно пресекли его действия.

При допросе мужчина сознался, что работает в агентурном аппарате СБУ. Он прибыл в Россию по заказу украинских спецслужб, но выполнить его не успел.  

Мужчине было объявлено официальное предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступления, предусмотренного статьёй о шпионаже. В связи с этим, ему запрещён въезд на территорию России на ближайшие 20 лет, до 2053 года.

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#фсб
#данные
#сбу
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ФСБ: В Крыму задержали подозреваемого в призывах к экстремизму
17 августа 2023, 11:25

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В Крыму спецслужбами был задержан житель Керчи по подозрению в призывах к экстремистской деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.
Уточняется, что задержанный призывал к осуществлению насильственных действий в отношении россиян, участвующих в СВО.

Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. В настоящее время ему выписана подписка о невыезде.

Сотрудники УФСБ провели обыск в квартире задержанного, где обнаружили средства связи и компьютерную технику, с помощью которых он рассылал призывы к экстремизму.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

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#экстремизм
#фсб
#крым
#уголовное дело
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В Екатеринбурге загорелась строящаяся ледовая арена УГМК
17 августа 2023, 11:17

Фото: istockphoto/Diy13

В центре Екатеринбурга днем 17 августа возник пожар на ледовой арене, которую строят на месте снесенной телебашни. Сигнал о возгорании поступил на пульт пожарной охраны города в 12:43 по местному времени.
Прибывшие на место происшествия бойцы пожарно-спасательных подразделений увидели, что со стороны кровли недостроенного здания ледовой арены идет черный дым. До прибытия огнеборцев с территории объекта самостоятельно эвакуировались 200 человек. Информации о пострадавших от огня или дыма пока не поступало.

В настоящее время пожарные обследуют здание с целью определения места очага возгорания. Дым все еще кружит над строительной площадкой и самим спортивным объектом. На месте работают несколько единиц специальной техники и пожарные расчеты.

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#пожарные
#человек
#здание
#происшествия
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Тренер по боксу избил 12-летнего мальчика в Котельниках
Baza: Тренер по боксу избил 12-летнего подростка в Подмосковье
17 августа 2023, 10:58

Фото: iStock/mrohana

Тренер по боксу из общества по духовному воспитанию молодежи несколько раз нанес ребенку удары руками, после чего повалил на землю и стал пинать. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
Видео, на котором мужчина избивает подростка распространилось в сети. На кадрах видно, как во дворе жилого дома стояла компания несовершеннолетних, вместе с ними находился тренер. Мужчина возмутился громких разговорам парней. В какой-то момент, он подошел к одному из подростков и стал наносить ему удары руками.  

После того, как парень попытался дать отпор тренеру, последний повалил его на землю и стал пинать.  

В настоящее время, полиция инициировала проверку по факту произошедшего. 

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#полиция
#тренер
#видео
#мужчина
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Сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона в ЛНР
17 августа 2023, 10:14

Фото: iStock/Thomasaf

В Луганской Народной Республике сотрудники управления ФСБ задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.
Уточняется, что житель ЛНР с октября 2022 года собирал информацию о работе народной милиции и ВС РФ. Затем он передал эти данные иностранным спецслужбам, чтобы использовать их против безопасности России.

В настоящее время в отношении задержанного мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж». Проводятся следственные мероприятия.

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#уголовное лнр
#данные
#мужчина
#уголовное дело
#фсб
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Более 60 африканских мигрантов погибли у берегов Кабо-Верде
17 августа 2023, 08:30

Фото: istockphoto/Naeblys

У берегов Кабо-Верде в Атлантическом океане была обнаружена перевернувшаяся большая рыбацкая лодка. По информации Международной организации по миграции (МОМ), мигранты, плывшие в ней, погибли.
Как сообщает газета Le Figaro, ссылаясь на официального представителя МОМ Сафа Мелси, погибли 63 человека. 38 мигрантов, среди которых четверо детей в возрасте от 12 до 16 лет, сумели спастись. Как рассказали спасшиеся, лодка отплыла из рыбацкой деревни Фасс-Буай в Сенегале 10 июля. На ее борту находился 101 пассажир. 

Испанское рыболовецкое судно обнаружило пустую перевернутую лодку 14 августа в 277 километрах от принадлежащего Кабо-Верде острова Сал и примерно в 600 километрах от берегов Сенегала. Рыбаки оповестили о находке власти Кабо-Верде. Помимо 38 выживших, спасатели обнаружили еще останки семи человек. Остальные пока числятся пропавшими без вести, но с большой вероятностью все они погибли.

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#спасатели
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#судно
#пассажир
#рыбаки
#человек
#мигранты
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ФСБ: В Красноярском крае задержаны два человека, планировавшие подрыв станций связи в Зеленогорске
17 августа 2023, 07:05

Фото: iStock/irene_rebrova

Два человека, планировавшие подрыв станций связи в ЗАТО Зеленогорск, задержаны в Красноярском крае при получении взрывчатых средств (тротиловых шашек). Об этом сообщили в краевом управлении ФСБ.
Как уточняет ТАСС, оба они являются сторонниками межрегиональной общественной организации «Граждане СССР»* (признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации).



Задержанные планировали подрыв базовых станций ПАО «Ростелеком» и АО «Транстелеком», находящихся на территории Зеленогорска. Так они собирались препятствовать рассылке с помощью портала госуслуг повесток о призыве на военную службу граждан, которые подпадают под мобилизацию.

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#фсб
#задержание
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Бойцы ВС РФ уничтожили танк и миномет ВСУ у Каховской ГЭС
Бойцы группировки «Днепр» уничтожили танк и миномет, обстреливавшие позиции у Каховской ГЭС
17 августа 2023, 06:52

Фото: РИА Новости

Бойцы группировки ВС РФ «Днепр» в ходе несения боевой службы в районе Каховской ГЭС ликвидировали танк и передвижной минометный расчет ВСУ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пулеметчика с позывным «Марио».
Он отметил, что в районе Каховской ГЭС ситуация остается напряженной. Российские позиции обстреливает артиллерия ВС Украины, которую обнаруживают и уничтожают российские военные.

«Недавно выехал танк ВСУ, отработал по нашим позициям. Хорошо, что все целы остались. Но на это мы тоже сразу отреагировали: мгновенно начал работать наш миномет, подавил огнем вражеский танк, больше он не работал», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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