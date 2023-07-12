МЧС: застрявшие на Эльбрусе туристы из Белоруссии спасены

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На Эльбрусе спасли группу туристов из Белоруссии, ранее запросивших помощи у спасателей. Об этом рассказал оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
Ранее сообщалось, что незарегистрированная группа альпинистов из Белоруссии не может самостоятельно спуститься вниз с Эльбруса, так как двум её участникам стало плохо. Туристы находились на высоте 5 тысяч 300 метров над уровнем моря.
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