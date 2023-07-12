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МЧС: застрявшие на Эльбрусе туристы из Белоруссии спасены

12 июля 2023, 00:41

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

На Эльбрусе спасли группу туристов из Белоруссии, ранее запросивших помощи у спасателей. Об этом рассказал оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Туристов эвакуировали с Эльбруса, они находятся в поселке Терскол на базе спасательного отряда, сообщило МЧС. В тургруппе 4 белоруса и 1 россиянин, в медицинской помощи они не нуждаются.



Ранее сообщалось, что незарегистрированная группа альпинистов из Белоруссии не может самостоятельно спуститься вниз с Эльбруса, так как двум её участникам стало плохо. Туристы находились на высоте 5 тысяч 300 метров над уровнем моря.

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#МЧС
#Белоруссия
#туристы
#Эльбрус
#происшествия
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Пять туристов из Белоруссии застряли на Эльбрусе
11 июля 2023, 23:09

Фото: iStock/Cavan Images

На Эльбрусе на высоте 5300 метров застряли пять туристов из Белоруссии, сейчас они ожидают помощи спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
Согласно сообщению, двум туристам стало плохо, и туристическая группа запросила помощь у МЧС. Известно, что они не были зарегистрированы и являются гражданами Белоруссии.

Спасатели уже отправились на поиски участников экспедиции. Связь с ними поддерживается. В спасательной операции задействовано восемь сотрудников МЧС и две единицы техники.

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#Эльбрус
#туристы
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В детских садах Оренбургской области массово отравились дети
11 июля 2023, 22:04

Фото: iStock/maxim4e4ek

Сразу у нескольких воспитанников детских садов города Орска Оренбургской области появились признаки отравления, они находятся под контролем врачей. Об этом сообщает региональный Минздрав.

«После 20.00 часов (18.00 мск) имеются обращения в службу скорой помощи по поводу рвоты у детей, посещающих несколько дошкольных учреждений города Орска», - говорится в сообщении.

При этом уточняется, что дети находятся под наблюдением педиатров и инфекционистов. Кроме того, в городской больнице подготовлены койки для возможной госпитализации детей.

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#дети
#отравление
#Орск
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В Подмосковье спасли упавшего с высоты и придавленного камнем альпиниста
11 июля 2023, 20:54

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной воинской части «Устье» помогли альпинисту, упавшему с четырёхметровой высоты. Инцидент произошёл на тренировочной базе у деревни Васильевское в Рузском городском округе.
Команда альпинистов оттачивала элементы работы на высоте – подъём и спуск. На вершине склона один из участников тренировки закрепил снаряжение на камне, который неожиданно сдвинулся с места, сорвался и увлёк за собой человека.
 
В результате мужчину придавило валуном. Однако рядом находились другие альпинисты, которые сдвинули камень и вызвали экстренные службы. 
Прибыв на место, спасатели осмотрели спортсмена, зафиксировали на жёстких носилках и перенесли с крутого спуска в машину скорой помощи. 
 
Альпиниста госпитализировали с подозрением на закрытый перелом бедра и многочисленные ушибы. 

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#спасатели
#Руза
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#Московская область
#Подмосковье
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Житель Омской области угрожал поджечь сотрудников ДПС во время проверки документов
11 июля 2023, 20:27

Фото: istockphoto.com/ChiccoDodiFC

Житель села Омской области облил горючим одного из сотрудников ДПС и служебную машину и угрожал поджечь за то, что правоохранители остановили машину его друга и начали проверку документов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.
«Когда полицейский проверял документы у водителя, 32-летний пассажир автомобиля подошёл к сотруднику ГИБДД и, угрожая убийством, облил бензином салон патрульного автомобиля и форменное обмундирование на сотруднике, требуя вернуть документы и отпустить водителя», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Отмечается, что злоумышленник задержан, против него возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит 10 лет колонии.

До этого официальный представитель МВД России Ирина Волк официально подтвердила задержание мужчины, который подозревается в убийстве Полицейские задержали подозреваемого в причастности к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого.

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#происшествие
#Омская область
#ДПС
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В Шатуре спасатели открыли запертую котом квартиру
11 июля 2023, 20:06

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками федеральной противопожарной службы помогли семье попасть в квартиру, которую закрыл изнутри домашний кот. Инцидент произошёл в городском округе Шатура, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонил местный житель, который с женой и сыном вернулся с дачи домой и не смог открыть ключом входную дверь. Она была закрыта изнутри на задвижку, но в жилье находился только кот.

Дежурная смена быстро прибыла по указанному адресу. Спасатели решили проникнуть в квартиру на четвёртом этаже через лоджию с помощью автолестницы. Из окна за происходящим наблюдал любимец семьи – рыжий кот. 
Старший смены поднялся по лестнице, открыл балконную дверь и впустил хозяев домой. Те поблагодарили специалистов за профессиональную работу.

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#животные
#кот
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Ирина Волк: подозреваемый в убийстве Ржицкого задержан в Туапсе
11 июля 2023, 19:00

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин

Официальный представитель МВД России Ирина Волк официально подтвердила задержание мужчины, который подозревается в убийстве Полицейские задержали подозреваемого в причастности к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого.
«В городе Туапсе сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с представителями регионального управления СК России и ФСБ России установлен и при силовой поддержке спецназа задержан на съемной квартире мужчина 1959 года рождения», - заявила Волк.

При этом она уточнила, что у подозреваемого в убийстве Ржицкого обнаружен пистолет с глушителем.

Как сообщает Telegram-канал Shot, что задержан Сергей Денисенко. Он является бывшим президентом украинской Федерации Каратэ-До. Родился в Сумской области Украины.

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#убийство
#Станислав Ржицкий
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Житель Подмосковья привёз из зоны СВО целый арсенал
11 июля 2023, 18:35

Фото: Istockphoto / Epitavi

В Подмосковье задержали мужчину, который привёз с собой из зоны проведения специальной военной операции целый склад оружия. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
«У бойца изъяли автомат Калашникова, 420 патронов к нему и 14 гранат РГД-5 с запалами. Весь этот арсенал задержанный хранил в гараже по месту жительства», – говорится в сообщении. 
Где именно хранились оружие и боеприпасы, не уточняется. Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало. 

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#Московская область
#Подмосковье
#СВО
#спецоперация
#оружие
#боеприпасы
#ЧП
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Причиной взрыва в Текстильщиках стал аэрозоль от тараканов
11 июля 2023, 17:36

Фото: iStock/Standart

Причиной взрыва в Москве на улице 1-й Текстильщиков стал нагретый аэрозоль от тараканов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, баллон с отравой от тараканов располагался за плитой. По предварительным данным, он взорвался из-за перегрева.

Таким образом, при взрыве сильно повреждена квартира, выбиты стекла. В межкомнатной стене образовались трещины, также повредилась мебель, а со стены упал телевизор.

Напомним, о громком хлопке в многоквартирном доме на улице Текстильщиков сообщили жильцы.

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#взрыв
#Текстильщики
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В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве Ржицкого
11 июля 2023, 17:18

Фото: iStock/vmargineanu

В Краснодарском крае задержан мужчина, который подозревается в убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения», - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что следователи сейчас проверяют задержанного на предмет причастности к совершению убийства Ржицкого.

Напомним, 10 июля в Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар».

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