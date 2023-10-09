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Мечеть имени Кадырова получила повреждения в результате обстрелов Израиля

09 октября 2023, 17:33
Фото: iStock/Studia72

Фото: iStock/Studia72

В результате ракетных обстрелов со стороны ХАМАС в израильском Абу-Гоше получила повреждения мечеть имени Кадырова, об этом сообщили в пресс-службе МИД Израиля.
Абу-Гош, в котором расположена мечеть, — это местный совет в Иерусалимском округе Израиля, населённый преимущественно израильскими арабами. Расположен в 13 км на запад от Иерусалима, на высоте 610—720 м над уровнем моря.

Рамзан Кадыров построил мечеть имени своего отца в 2014 году. По информации из открытых источников, ее строительство обошлось в 10 миллионов долларов. При этом, масштаб разрушений пока точно не установлен.


Ранее представители «Аль-Кассам» официально заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима.

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#строительство
#мечеть
#рамзан кадыров
#ракеты
#израиль
#хамас
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В Москве рабочий погиб из-за обрушения грунта на стройке
09 октября 2023, 17:58

Фото: iStock/Yury Karamanenko

На северо-востоке столицы погиб рабочий.
«МК» пишет, что 50-летний рабочий скончался в результате несчастного случая на строительном объекте на северо-востоке столицы.
 
ЧП случилось в 14.45 на улице Веткина. На стройке обвалился грунт. Рабочего засыпало землей. Его не смогли спасти.

Ранее участник финала Кубка России по парашютному спорту, Дмитрий Беляев погиб во время соревнований.

Финал Кубка России проходил на базе Российского университета спецназа в Чечне. Во время соревнований погиб парашютист Дмитрий Беляев, сообщает пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky.Беляев не рассчитал высоту полета. Сообщается, что на повышенной вертикальной скорости врезался в водную гладь. Спортсмена попытались реанимировать, но спасти его не удалось.

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#чп
#москва
#новости
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В Москве горит кровля Зверевского центра современного искусства
09 октября 2023, 17:26

Фото: iStock/Nikolay Tsuguliev

Пожар разгорелся в Москве под кровлей Зверевского центра современного искусства, об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на экстренные службы.
«На Новорязанской улице происходит возгорание под кровлей Зверевского центра современного искусства. Идет черный дым, на месте работают пожарные», - прокомментировал ситуацию источник СМИ. 

При этом, информации о пострадавших и причинах возгорания пока не поступало. 

Ранее в в женской консультации в московском районе Бибирево загорелся потолок на пятом этаже. Причиной возгорания стало короткое замыкание. Всех посетителей учреждения и медицинский персонал успешно вывели из помещения. 

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#пожарные
#возгорание
#москва
#искусство
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Четверо россиян числятся без вести пропавшими в Израиле
09 октября 2023, 16:58

Фото: iStock/syahrir maulana

Четверо россиян числятся без вести пропавшими в Израиле, об этом сообщили в посольстве России в Израиле.
«По состоянию на 16:00 (время совпадает с московским) 9 октября подтвержденная информация о гражданах Российской Федерации, которые могли бы погибнуть, отсутствует», - сообщила пресс-секретарь посольства Марина Рязанова.

Она также отметила, что в посольство поступили сообщения о 9 россиянах, с которыми не удается установить связь. При этом, израильская сторона включила в списки пропавших без вести только четверых из них.

Отмечается, что граждане РФ перестали выходить на связь с близкими после атаки на страну со стороны ХАМАС. 

Напомним, 7 октября 2023 года палестинские группировки во главе с ХАМАС начали крупномасштабное вторжение в Израиль из сектора Газа. Боевые действия начались ранним утром 7 октября с ракетного обстрела Израиля и проникновения боевиков на израильскую территорию. Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа.

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#информация
#посольство
#хамас
#россияне
#израиль
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Superjet авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары
09 октября 2023, 15:33

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Superjet авиакомпании «Россия» совершил экстренную посадку в аэропорту Самары, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, самолет выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Самару. При заходе на посадку в самарском аэропорту Курумоч пилоты заметили, что у них заклинили подкрылки. Об этом экипаж экстренно доложил диспетчеру. 

В аэропорт были срочно вызваны все возможные экстренные службы, однако, пилотам удалось успешно посадить борт. Все 86 человек, находившихся на борту, остались целы и невредимы. Сам самолет также не получил никаких повреждений. 

Неисправный борт остался в Курумоче, его временно отстранили от полётов. С самолетом работают специалисты. 

Отмечается, что это уже второй случай за неделю, когда при посадке воздушного судна этой авиакомпании возникают трудности. 6 октября борт, выполнявший рейс FV6345 авиакомпании «Россия», должен был приземлиться в Мурманске в 19:30, и уже заходил на посадку, когда диспетчеры передали пилотам, что на рулежную полосу выскочил лось.

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#аэропорт
#самолет
#специалисты
#авиакомпании
#пилоты
#санкт-петербург
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В Гамбурге аэропорт приостановил работу из-за сообщения о бомбе в самолёте
09 октября 2023, 14:45

Фото: istockphoto/Diy13

Работа гамбургского аэропорта приостановлена.
Причиной остановки работы стало сообщение о бомбе на борту самолёта из Тегерана. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте аэропорта.
 
«В связи с мерами федеральной полиции взлет и посадка в течение короткого времени невозможны. Возможны задержки рейсов», –сказано в сообщении.
Предварительно, на электронную почту федеральной полиции поступило письмо с угрозами о наличии бомбы на одном из рейсов.
На борту данного самолета было 198 пассажиров и 16 членов экипажа. Борт уже приземлился, всех пассажиров эвакуировали.

Экстренные службы проводят обыск борта и багажа.

Ранее сообщалось, что ракета, которую выпустили из сектора Газа, упала возле тель-авивского аэропорта Бен-Гурион.

Силы ХАМАС нанесли новый удар по Тель-Авиву. Ракеты упали рядом с международным аэропортом Бен-Гурион, где в тот момент находились тысячи человек. Активные боевые действия продолжаются на шести участках на границе с сектором Газа. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари подтвердил сведения о столкновения на юге государства.

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#аэропорт
#самолет
#бомба
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Домработница обокрала квартиру дочери актёра Дмитрия Назарова
09 октября 2023, 14:22

Фото: istockphoto/Motortion

Домработница украла из квартиры 4 млн рублей.
SHOT пишет, что 23-летняя актриса Арина Назарова в субботу вызывала 41-летнюю уборщицу Татьяну. Она следила за порядком на протяжении трёх лет. Ключи актриса Театра имени Маяковского оставила домработнице, и ушла на работу.
 
Вечером, вернувшись домой, девушка обнаружила беспорядок и разбросанные средства для уборки. В одной из комнат была отодвинута тумбочка, из неё исчезли 4 млн рублей. Домработница перестала выходить на связь. В данный момент 41-летнюю уроженку Таджикистана Татьяну разыскивают.

Ранее российского актёра Павла Баршака госпитализировали с пробитой грудной клеткой и переломом ребер после драки. Уточняется, что около четырех утра в квартиру девушки, с которой находился Баршак, залез через балкон 25-летний Александр Табаков. Когда драка была окончена, он покинул квартиру также через балкон.

Спустя несколько часов артист обратился к медикам и был госпитализирован.

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#шоу-бизнес
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«Каннибал из Ленобласти»: Мужчина варил суп из останков гостя
Житель Ленобласти пытался сварить суп из останков гостя
09 октября 2023, 13:53

Фото: iStock/Tennessee Witney

Житель Ленинградской области убил своего друга, а затем попытался сварить из него суп, сообщает 78.RU.
Леденящая кровь история произошла в поселке Мичуринское Ленинградской области.

По версии следствия, к 54-летнему мужчине пришел в гости дург, с которым они принялись распивать спиртные напитки. Между мужчинами завязался конфликт, в результате которого хозяин квартиры нанес своему приятелю несколько ножевых ранений. Труп мужчины он попытался расчленить, а затем сварить из него суп. 

Странную кастрюлю не плите заметил брат убийцы. Он вызвал на место происшествия полицейский, которые обнаружили в бульоне с картошкой куски тела убитого.

В настоящий момент расчленитель находить в СИЗО. Против него возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

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#убийство
#квартиры
#конфликт
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#происшествия
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#ленинградская область
#алкоголь
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В Бердске школьники поставили на колени пятиклассника и угрожали ему ножом
09 октября 2023, 13:10

Фото: iStock/mrohana

В школе №11 Бердска пятиклассники заставили мальчика из параллели встать на колени, угрожая ножом и электрошокером.
Издание «Бердск-Онлайн» пишет, что в распоряжении журналистов есть запись данного инцидента. На кадрах ученики заставляют пятиклассника просить прощения на коленях.

«Если будешь меня еще раз обзывать, это видео попадет ко всем моим друзьям. И я тебя первый ножом. А он тебя шокером. Вот так!», — цитирует издание слова одного из нападавших на ребенка. За кадром слышно звуки электрошокера.
По словам заместителя директора школы Наталья Руппель, инцидент случился 7 октября.

«Мальчики из параллельных классов менялись на уроке физкультуры. Один входили, другие выходили. Потолкались. Один из мальчиков обозвал двух других. Те почувствовали себя оскорбленными. И в таком нелицеприятном формате разобрались», — сообщила учительница. 
После этого в школу вызвали родителей. Нападавшие уже принесли извинения мальчику в присутствии учителей и родителей. С участниками конфликта психологи проведут работу. 

Ранее полицейские задержали 12-летнего подростка, который угрожал ученикам и педагогам в школе №1208 на юго-востоке Москвы. Уточняется, что в разгар учебного дня подросток достал из рюкзака нож и начал угрожать учителям и одноклассникам.

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#школьники
#школа
#подростки
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В Ашкелоне прозвучали сирены, предупреждающие о ракетном обстреле
В Ашкелоне и районах возле Газы прозвучали сирены воздушной тревоги
09 октября 2023, 12:45

Фото: iStock/Roman Novitskii

В Ашкелоне и в районах, которые расположены в окрестностях сектора Газа звучат сирены, предупреждающие о ракетных обстрелах. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.
Напомним, утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

Ранее сообщалось о том, что в Иерусалиме работают сирены, которые предупреждают о ракетных обстрелах. Перед взрывами бригады «Аль-Кассам», которые являются военным крылом палестинского движения ХАМАС, заявили, что выпустили ракеты из сектора Газа по Иерусалиму и Тель-Авиву.

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#взрывы
#ракеты
#израиль
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