Мечеть имени Кадырова получила повреждения в результате обстрелов Израиля

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В результате ракетных обстрелов со стороны ХАМАС в израильском Абу-Гоше получила повреждения мечеть имени Кадырова, об этом сообщили в пресс-службе МИД Израиля.
Абу-Гош, в котором расположена мечеть, — это местный совет в Иерусалимском округе Израиля, населённый преимущественно израильскими арабами. Расположен в 13 км на запад от Иерусалима, на высоте 610—720 м над уровнем моря.
Рамзан Кадыров построил мечеть имени своего отца в 2014 году. По информации из открытых источников, ее строительство обошлось в 10 миллионов долларов. При этом, масштаб разрушений пока точно не установлен.
Ранее представители «Аль-Кассам» официально заявили, что выпустили ракеты в направлении Иерусалима.
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Рамзан Кадыров построил мечеть имени своего отца в 2014 году. По информации из открытых источников, ее строительство обошлось в 10 миллионов долларов. При этом, масштаб разрушений пока точно не установлен.
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Евгения Парфентьева