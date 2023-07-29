Медики экстренно госпитализировали Гарика Сукачёва

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Концерт артиста в Карелии пройдёт без Сукачёва.
Медики экстренно госпитализировали 63-летнего Гарика Сукачёва. Его концерт, запланированный на сегодня, пройдёт без участия самого 63-летнего рокера, пишет Mash.
Тем, кто купил билеты на его концерт, деньги обещают вернуть.
Ранее сообщалось, что операция по установке кардиостимулятора премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху прошла успешно. Об этом сообщает радиостанция Kan. В настоящее время состояние политика оценивается как хорошее, но точная дата выписки из больницы пока неизвестна.
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Тем, кто купил билеты на его концерт, деньги обещают вернуть.
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Мария Фирсова