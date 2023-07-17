Медики рассказали о состоянии девочки, пострадавшей в ЧП на Крымском мосту

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14-летняя пострадавшая в сознании и дышит самостоятельно.
Shot пишет, что у подростка диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и повреждения грудной клетки. Состояние девочки оценивается как средней степени тяжести.
С пострадавшей работает консилиум из врачей. Если позволит состояние девочки, её на вертолёте доставят из Темрюка в Краснодар. Санавиация уже вылетела.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина из Белгородской области погибли в результате ЧП на Крымском мосту, их ребенок получил ранения средней степени тяжести. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в опубликованном в своем Telegram-канале видеообращении.
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С пострадавшей работает консилиум из врачей. Если позволит состояние девочки, её на вертолёте доставят из Темрюка в Краснодар. Санавиация уже вылетела.
«Какая информация есть на сегодняшний момент: пострадала девочка, ранения средней тяжести, находится уже под присмотром врачей, на связи с ней Андрей Александрович Иконников – министр здравоохранения Белгородской области, в случае возможности, когда разрешат врачи, мы сразу её перевезём к нам в Белгородскую область», - рассказал Гладков. При этом он уточнил, что родители ребенка погибли.По словам Гладкова, семья проживала в Новооскольском округе, местные власти окажут родственникам всю необходимую помощь и поддержку. Глава региона также выразил свои соболезнования в связи с гибелью двух белгородцев.
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Мария Фирсова